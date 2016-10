Eggen skal opereres for hjerteflimmer

Nils Arne Eggen (75) legger seg på operasjonsbordet for å få bukt med hjerteflimmer senere i oktober. Selv er han takknemlig for at han har vært frisk så lenge.

– Jeg har vært heldig. Jeg har ikke ligget syk en dag før jeg ble 73 år gammel, sier Eggen til Adressa.

Senere i oktober skal han opereres for andre gang. Det er hjerteflimmer han sliter med, skriver avisen.

– Men nå skal jeg inn og få en liten «restart». Jeg skal legge inn en turbo i hjertet. Så begynner jeg snart å jogge igjen! sier han videre. Avslutningsvis understreker han at «det går bra», men fleiper med at han «neppe spiller søndag».

Fortalte om helseproblemene



Da VG møtte den tidligere RBK-treneren i Orkdal i anledning hans 75 årsdag i september, fortalte Eggen i et langt intervju selv om helseproblemene de siste årene.

Den ene nyren hans har nemlig sviktet tidligere. Da fikk han ny av datteren. I samme intervju fortalte han også åpent at han tok medisin for hjerteflimmer.

Eggen vant 15 seriegull som trener og tok seks cupgull. I tillegg var Rosenborg med i Champions League åtte sesonger på rad. Ikke rart han har mer enn nok å gjøre, selv som pensjonist.

– Jeg er samtalepartner for Rosenborgs trenere, jeg er fortsatt engasjert i fotball, også som samtalepartner for treneren til Orkla, Arnstein Røen, en lovende fotballtrener. I Orkla engasjer jeg meg også i å få inn midler til å drive klubben videre, fortalte Eggen for en snau måned siden.

I tillegg holder han foredrag, leser mye og er en del av den såkalte «nier-gruppa», en gjeng erfarne og tidligere idrettsledere som har meninger om norsk idrett.