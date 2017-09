Edvartsen-nei til forhandling – tar saken til tingretten

Svein-Erik Edvartsen (38) frasier seg retten til å forhandle med Norges Fotballforbund etter å ha fått sparken for to uker siden.

I stedet tar den profilerte toppdommeren saken sin direkte til Oslo tingrett.

«Vi ser ikke grunn til å ønske forhandlinger. Han vil ha jobben tilbake og erstatning for ubehøvlet opptreden fra NFFs side» skriver Edvartsen-advokat John Christian Elden i en e-post til VG.

Han har nå sendt brev til fotballforbundet, med varsel om at Edvartsen reiser søksmål. Nå er det NFF som i løpet av to uker kan kreve forhandlinger. Edvartsen må i så fall stille på møtet.

Om NFF vil kreve dette, ønsker de ikke å opplyse.

«Vi har avsluttet ansettelsesforholdet til Edvartsen og begrunnet hvorfor, og forholder oss til det. Vi har ikke behov for å kommentere dette nærmere», skriver kommunikasjonssjef Svein Graff i en e-post onsdag.

Svein Erik Edvartsen var i fjor Norges nest beste dommer, og dømte VM-kvalifisering i fotball så sent som i mars. Han havnet på kant med dommersjef Terje Hauge i vår. Konflikten ble løst gjennom et forlik i mai.

Men på sensommeren ble det kjent at fotballforbundet mener å kunne bevise at Edvartsen har sendt e-poster om seg selv og Hauge under falske navn. Edvartsen avviser på sin side dette. Det er dette som skal ligge til grunn for at NFF valgte å sparke dommerprofilen fra sin sivile jobb som seksjonsleder i forbundet.

Edvartsen får heller ikke dømme i 2018-sesongen, opplyser NFF.

Dommeren forsøkte forrige fredag å arrangere et møte med Terje Hauge, under fire øyne, men dommersjefen i NFF skal etter det VG forstår ha takket nei til dette. I tillegg skal det, ifølge Elden, ha blitt avlyst et møte tidlig i august.

– Når ikke han som styrer over dommerkarrieren en gang vil ta en lunsj med Edvartsen, ser vi ingen grunn til forhandlinger, sier Elden.

– Hva skal til for at Edvartsen dropper søksmålet mot NFF?

– NFF må beklage uriktige beskyldninger mot ham, betale erstatning og sette ham inn i jobben igjen, og dommerrollen fra førstkommende sesong, slik de tidligere har avtalt, sier Elden.

Det fremstår svært lite sannsynlig. Og dermed virker konflikten mellom Edvartsen og NFF å ende i Oslo tingrett en gang i 2018. For Edvartsen gjør nå det stikk motsatte av hva Dagbladet-kommentator Morten Pedersen anmodet om denne uken, dersom 38-åringen ønsker dommerjobben tilbake: Å sitte stille i båten.

I retten vil trolig både dommerkonflikten og avskjedigelsen som seksjonsleder bli sentrale temaer. NFF-profiler og noen av landets beste dommere kommer i så fall til å måtte vitne.

Flere dommere skal ha vært svært misfornøyd med Edvartsens fremtoning. Én klaget også på det han karakteriserte som trakassering. Samtidig skal Edvartsen sitte på et omfattende materiale av det han kaller mobbing mot ham selv.

Etter det VG forstår skal fotballforbundet sitte på det de mener er flere beviser mot Edvartsen enn fire eposter som så langt er omtalt i saken. På spørsmål om Elden er kjent med dette, svarer advokaten:

– Nei. Den (avskjedigelsen, journ.anm.) er klar på at det er disse fire epostene saken gjelder og kun dem. NFF har skriftlig presisert til meg at det kun er disse epostene, sier han.

PS! Svein-Erik Edvartsen har en frist på åtte uker fra han ble avskjediget med å sende inn søksmålet mot NFF. Fristen er dermed i praksis midt i november.