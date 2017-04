Edvartsen får heller ikke dømme syvende serierunde: – Avtalebrudd

Dommersjef i NFF, Terje Hauge (51), skal ha gjort det klart at han vil trekke seg dersom fotballforbundet ikke lytter til dommerforeningens råd i konflikten rundt Svein-Erik Edvartsen (37) som nå ikke får dømme syvende serierunde.

Det ble klart etter at NFF-ledelsen har hatt møte i dag.

«Etter Dommerforeningens tilbakemelding i går, forstår NFF at konflikten mellom Edvartsen og medlemmene stikker dypere enn det NFF og Edvartsen la til grunn sist helg», skriver NFF i en pressemelding nå i ettermiddag.

«I mellomtiden har NFF informert Edvartsen om at han, inntil videre, ikke kan settes opp som dommer. NFF beklager at denne situasjonen har oppstått og oppfordrer alle parter til å være konstruktive og løsningsorienterte i den videre prosessen.»

– Det er useriøst å få en underretning om at NFF begår avtalebrudd i form av en pressemelding uten forsøk på dialog i forkant. Edvartsen er opptatt av en lojal opptreden. Jeg vil derfor vurdere saken videre, og har ingen ytterligere kommentar nå, sier Edvartsens advokat, Jon Christian Elden, til VG.

Truer med å trekke seg



Samtidig skal Hauge ha truet med å trekke seg dersom dommerforeningens innspiull ikke tas til etterretning. Det melder NRK nå i ettermiddag. VG vet at det ikke er første gang i denne konflikten at Hauge har truet med å trekke seg.

– Det kommer en redegjørelse fra oss i løpet av ettermiddagen. Noe mer enn det vil jeg ikke kommentere, sa Nils Fisketjønn i NFF til VG tidligere i dag.

Edvartsen om dommerkonflikten: – Stygt spill som foregår nå

Det er Fisketjønn som har fått oppgaven med å uttale seg om saken. Hauge selv henviser bare til Fisketjønn. Men NRK skal ha kilder i NFF som gjør det klart at Hauge kommer til å trekke seg fra jobben dersom hans arbeidsgiver ikke lytter til dommerforeningens anmodning i saken.

Etter onsdagens møtevirksomhet ble det sendt en skriftlig redegjørelse som Fisketjønn og generalsekretær Pål Bjerketvedt diskuterer nå. VG vet at flere dommere uttrykte mistillit på møtet, og at de ikke ønsker å samarbeide videre med Edvartsen.

Nektet å svare på detaljene om dommermøtet

Hauge har ansvaret for dommeroppsettet i Eliteserien, men Edvartsen fikk ingen kamper i løpet av de fem første serierundene på grunn av en pågående konflikt med Hauge.

DØMMER IKKE I HELGEN: Det som er helt sikkert i Svein-Erik Edvartsen-saken, er at 37-åringen ikke dømmer i helgens Eliteserierunde. Han dømmer heller ikke runde 7. Her er han på vei inn til onsdagens møte på Gardermoen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Tidligere denne uken ble det meldt at partene var kommet til enighet, men så eskalerte konflikten igjen.

I går sa Edvartsens advokat, Jon Christian Elden, at hans klient skal dømme i syvende serierunde – altså i perioden 6. til 8. mai. Det blir det altså ikke noe av nå.

– Som dere sikkert forstår er det et veldig stygt spill som foregår. Derfor ber jeg om forståelse for at dere må snakke med John Christian Elden, sa Edvartsen til VG i går.



Leder i Norsk Fotballdommerforening, Ola Hobber Nilsen, stilte seg undrende til hvilket stygt spill Edvartsen siktet til.

– Det er uklart for meg hva Edvartsen mener er stygt spill i denne saken fra styret i NFDF sin side. Det som i hvert fall er tydelig, er at medlemmene har uttrykt stor tilfredshet med styrets ryddige behandling av saken. Det er jeg glad for. Vi har opptrådt åpent overfor Edvartsen. Han fikk delta på møtet i går (onsdag, red.anm.), fikk si sin mening og har fått kopi av medlemmenes oppsummering og anbefaling til NFF, skrev den tillitsvalgte toppdommeren i en tekstmelding til VG.