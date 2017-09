Dramatisk da Start reddet poeng mot serieleder Bodø/Glimt

(Start – Bodø/Glimt 2-2) Én straffebom, ett drømmetreff fra 30 meter, to sene scoringer og rødt kort. Toppkampen i OBOS-ligaen inneholdt det aller meste.

– Jeg er glad for poenget, men skuffet over prestasjonen. Vi tar ikke kontroll på kampen og vi flytter ballen for sent. Men vi er ikke fornøyd med det offensive spillet, sa en litt skuffet Start-trener Stian Pedersen til Eurosport.

For med en kveld der Champions League vender tilbake etter et obligatorisk avbrekk, vartet «Ranas Ronaldo», Martin Bjørnbak (25), opp med et frispark som holdt høy internasjonal klasse.

Trond Olsen skaffet dødballen på drøye 30 meter og Glimts faste frisparkskytter gikk frem. Bjørnbak hamret til og ballen duppet ned i lengste hjørne bak Håkon Opdal til 1–1.

– Jeg hadde en forferdelig bra følelse. De ballene vi bruker er litt lette og flakker litt i lufta. Det var deilig å se den gå inn, sa Bjørnbak til Eurosport.

De to beste lagene i OBOS-ligaen møttes til dyst på Sør Arena tirsdag. Avstanden mellom nummer én og to på tabellen var åtte poeng og Start kunne knappe inn på nordlendingene med en seier.

Og laget fra Kristiansand fikk en drømmestart allerede etter 10 minutter. Lånesoldaten Steffen Lie Skålevik (24) ble hentet på lån fra Brann i sommer og har svart med fire scoringer på de tre første kampene i den gule trøya.

Hans femte kom etter at han spilte vegg med Adnan Hadzic før han skrudde ballen opp i krysset fra snaue 20 meter.

Se Brann-trener Lars Arne Nilsen forklare hvorfor de ikke benyttet Skålevik mer

Kun fem minutter senere fikk gjestene muligheten til å utligne da Ulrik Saltnes ble lagt i bakken innenfor 16-meteren. Han gikk selv frem for å ta straffesparket, men klarte ikke overliste Opdal med et nokså svakt straffespark.

– Det er synd for oss at han bommer, sa Glimt-trener Åsmund Bjørkan til Eurosport.

– Straffe er mål i ni av ti ganger og dessverre var dette den ene gangen, sa Bjørkan, uten å virke særlig bitter over de forspilte sjansene.

Ti minutter før slutt så det ut som at Kristian Fardal Opseth skulle gi nordlendingene alle poengene i Kristiansand da han satte et innlegg fra Erlend Reitan i mål.

Men slik skulle det ikke gå. Fem minutter før slutt dukket innbytter Kristjan Floki Finnbogason opp på et innlegg fra Rolf Daniel Vikstøl og stanget ballen i mål.

– En veldig fin scoring, oppsummerte Pedersen, men uttrykte også skuffelse at ikke laget klarte å komme til flere slike innlegg.

– Vi har potensiale til å komme til slike sjanser i mye større grad, men da må presisjonen på innleggene opp.



Glimt fikk et par gode sjanser til å stikke av med alle poengene, men Start holdt unna etter beste evne. Overtiden ble likevel tung da debutant Damion Lowe fikk sitt andre gule kort minutter før slutt og marsjordre.

– Jeg føler at vi har god kontroll. De har to skudd på mål, men dessverre er det to gode skudd.Alt i alt føler jeg at vi var det hvasseste laget, sa Bjørkan.

– Det er en utrolig viktig kamp for begge lag, og det synes utpå matta, avsluttet Glimt-treneren.

Men Start berget uavgjort og sørget for at avstanden opp til Bodø-væringene holdt seg på åtte poeng. Glimt er så og si klare for opprykk med 12 poeng ned til Ranheim og Sandnes Ulf på tredje- og fjerdeplass. Start er i førersetet til å slå følge med Glimt opp i Eliteserien når det gjenstår syv kamper.