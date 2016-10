VALLE (VG) Ronny Deila (41) sier at han vet hvordan han skal gjøre Vålerenga til en toppklubb. Og skulle han mislykkes, så passer det greit at han «elsker å ha det vondt».

En skjerpet Deila går rundt på gresset på Valle. Tempoet er høyt, beskjedene er klare – og spillere som «sover» får høre det.

Den nye Vålerenga-treneren er omgitt av spillesugne spillere og vakre høstfarger. En håndfull Enga-supportere henger ved gjerdet og Kjetil Rekdal kommer etter hvert luskende inn porten.

– Jeg stortrives, sier Deila til VG.

Han tok over VIF to og en halv måned tidligere enn planlagt, slo Tromsø 3-0 i skjebnekampen i nord og er sjef når desperat Lillestrøm kommer til by’n søndag.

– Jeg taper heller enn å spille drittfotball. Det har jeg sagt før og det står jeg for. Folk kan drive med andre ting, og det har jeg full respekt for, men vi skal gå ut for å underholde. Det kommer vi til å gjøre i 99 prosent av kampene, sier VIF-treneren før thrilleren mot LSK.

Har oppskriften til suksess



Han står fortsatt for det han sa som Strømsgodset-trener i 2009: «Jeg rykker heller ned enn å spille rævafotball».

– LSK er mer utsatt enn VIF. Hadde du sagt det samme hvis du var i deres sko?

– Jeg hadde gjort det med min metode, og jeg vet at jeg har en bra «record» med å vinne fotballkamper. Men vi er forskjellige og det skal vi ha respekt for. Jeg er opptatt av at Vålerenga som klubb, fansen og ikke minst Oslo skal være stolte av det vi gjør utpå der.

VIF skal styre kampene, spille med høy intensitet og det skal gå fremover. Det skal skapes sjanser, trykk og ikke minst glede. Og så skal det vinnes.

KREVER MYE: Ronny Deila følger med på VIF-treningen onsdag. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det skal være morsomt å se på Vålerenga. Og det skal være grusomt å møte oss, sier Deila.

– Hvor tydelig kan du være på at du skal skape en toppklubb her?

– Jeg vet hvordan jeg skal gjøre det. Jeg har gjort det før. Det er om å gjøre å få med seg dyktige mennesker, og få alle til å dra i samme retning. Hvis vi klarer det, så er potensialet veldig stort.

– Er seriegull innen rekkevidde snart med det forspranget RBK har i dag?

– Det er umulig å si. Ting snur fort i fotball. Jeg er opptatt av at vi skal bli bedre på alle måter, så får vi se hvor langt unna vi er om to år, tre år eller ett år i forhold til Rosenborg.

Har endret syn på «bra»



På spørsmål om hvordan han skal bygge opp Vålerenga, svarer han litt som landslagssjef Per-Mathias Høgmo (Deila: «Skape prestasjonskultur») og litt som «stein på stein»-teorien til Mons Ivar Mjelde (Deila: «Vi skal bygge klubb»).

– Både økonomisk og sportslig ligger klubben nede per dags dato. Vi skal bygge klubb og lag, hånd i hånd. Når vi kommer opp der, så har vi et fundament som kan vare over flere år, sier han.

– Føler du at veien ikke er så lang slik situasjonen er i norsk fotball?

– Ja, per dags dato så er det 10-15 poeng opp til medalje. De poengene må vi hente ett eller annet sted. Vi må bli bedre på mange ting på banen, og utenfor banen.

Deila har allerede oppnådd mye som trener, i en alder av 41 år. Ett seriegull med Strømsgodset i Norge (2013) og to med Celtic i Skottland (2014/15 og 2015/16) lar seg høre, men Deila mislyktes to ganger med å ta Celtic til Champions League.

– Jeg lærte mest om meg selv. Hvordan jeg takler forskjellige utfordringer relatert til press og det ansvaret jeg hadde. Og så fikk jeg en referanse til hva internasjonal fotball er. Det var viktig, sier Deila.

– Vi snakker alle om kvalitet. Hva er kvalitet? Hva er referanse? Hva er bra? Jeg lærte at den standarden var for lav da jeg var i Strømsgodset, og den står høyere nå, tillegger han.



– Elsker å ha det vondt



VIF-treneren mener spesielt to ting endrer seg ved å gå fra Celtic til VIF: 1. Resultatpresset. 2. Antall kamper i løpet av en sesong.

– Folk vet ikke hva de prater om før de har vært der. Jeg vet hva det er. Det er noen få andre som har det i norsk fotball, og kanskje i Norge generelt. En leder som har ambisjoner har størst press på seg selv. Du får ansvar for alt og annet. Det er positivt hvis du klarer å gjøre det riktig. Du er avhengig av å få de rundt deg, laget ditt, til å fungere. Da må du være en optimal leder. Og en tydelig strategi på hvor du skal.

– Landslagssjef Høgmo har vel et sånt press. Hvordan fungerer presset i motgang?

– Det er individuelt. Du får veldig stor læring selv. Det er mange som har hatt motgang, og vi må ikke være redde for motgang her i verden. Det er litt det problemet vi har i det norske samfunn – at det er fælt å ha det ille. Livet er tøft av og til, og det er et spørsmål om hvordan du takler det og hva du lærer av det. Jeg elsker å ha det vondt. Det har jeg gjort bestandig. Jeg hater å elske. Og det er derfor jeg driver med dette. Det tror jeg mange andre mennesker kjenner seg igjen i. Hvis du ikke prøver, så vil du aldri erfare, sier han.

– Ingenting er deiligere enn å komme seg ut av tunge stunder, sier Deila.



PS! Med to runder igjen har Vålerenga 34 poeng. Lillestrøm, Bodø/Glimt og Tromsø har 30 poeng. Stabæk har 28 poeng. Start har allerede rykket ned.