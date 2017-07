Brann-Nilsen etter Europa-nedturen: – Vi kjenner at det er mer krevende

BERGEN (VG) Brann fikk merke at marginene er små i internasjonal fotball da Europa-drømmen brast. Lars Arne Nilsen erkjenner at den siste tiden har tært på rødtrøyene.

– Vi har gått fra OBOS-ligaen til toppen av Eliteserien og spiller Europacup og cup. Vi begynner å kjenne litt at det er mer krevende og tøffere. Det er det vi må trene på. Vi vil kjenne det, sa han på pressekonferansen etter kampen.

Bakgrunn: Brann rotet det til på eget gress

Branns 1-0-ledelse fra det første oppgjøret i Slovakia var til liten nytte da Ruzomberok fant veien til nettmaskene to ganger i den andre omgangen.

Først tok bortelaget ledelsen da Dalibor Takac svingte et hjørnespark fra venstre inn foran mål, hvor Kristi Qose satte pannebrasken til og stanget ballen i det lengste hjørnet. Da var lagene like langt i returoppgjøret.

Avgjørelsen falt da Brann-kaptein Vito Wormgoor taklet servitør Takac og laget straffespark. Ruzomberok-kaptein Dominik Kruzliak gikk frem, og satte ballen trygt i mål, helt upåvirket av en massiv pipekonsert fra hjemmefansen.

– Du spiller fotball i ti måneder, og du har noen perioder hvor du ikke ser så bra ut som vi gjorde tidlgiere i år, men sånn er det i fotball. Du greier ikke å være på topp hele året, sier Nilsen om formsvikten som har rammet Brann.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Kun vunnet én av de siste seks



Da Brann forrige søndag tapte 1-0 mot Sarpsborg 08, var det første gang rødtrøyene har tapt to kamper på rad i Eliteserien under Nilsens ledelse.

Les også: Norsk EM-fiasko

Hvordan forklarer så Brann-treneren at hans disipler står med kun én seier på de siste seks kampene, og at de på samme tid kun har scoret to mål?

– Vi har ikke vært gode nok offensivt. Vi har blitt litt baktunge, og falt tilbake til i fjor. Vi har blitt for lave, og hatt for lang vei opp til mål når vi har vunnet ballen, sier Nilsen, som mener Brann nå må bli bedre mot etablert forsvar.

– Vi har møtt gode motstandere hele veien. Vi har ikke klart å bikke det vår vei. Vi mangler litt på siste tredjedel. Det må vi jobbe litt med, sier han.

Rekdal: – Veldig stillestående



– Det var skuffende. Jeg trodde ikke de skulle rote bort 1-0-forspranget, men det er små marginer i internasjonal fotball. En dødball, og så snur hele greien. Brann klarer ikke å skape målsjanser før det er 0-2. Det viser bare hvor lite som skiller i internasjonal fotball, sier Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal til VG.

Ikke bare dystert for norsk fotball: Odd enkelt videre

Norges tidligere landslagskaptein mener den svake forestillingen Brann leverte mot laget fra Slovakia viser at rødtrøyene er inne i en dårlig trend.

– De bekrefter det vi har sett den siste tiden. Jeg var her og så dem mot Sarpsborg også - det var en stillingskrig uten målfarligheter - og før det spilte de 0-0 mot Vålerenga her. De har spilt fire kamper på rad uten å score mål. Det er klart at det er de nødt til å få på plass. Det blir lite poeng og lite suksess i fotball hvis du ikke scorer mål, sier Eurosports fotballekspert.

– Hva må Brann gjøre for at trenden ikke skal vedvare i høst?

– Det tror jeg de vet selv. De savner Daniel Braaten, det er det ikke tvil om, men rytmen i pasningsspillet til Brann er ikke god. Det er veldig upresist og veldig stillestående. Det blir mange lange baller, og når du ikke vinner andreballene, så klarer du ikke å opparbeide noe særlig trykk. Det er kun dødballer og kontringer det blir farlig på. Når du ikke får kontringer er det da bare dødballer igjen, sier Rekdal om Branns svake takter offensivt.

Nilsen: – Ingen krise

Mens Kristoffer Barmen beskrev det å ryke ut mot Ruzomberok som «kanskje det verste jeg har opplevd» i den røde trøyen, ville ikke Kasper Skaanes, Branns beste spiller mot Ruzomberok, gå like langt som lagkameraten.

Skaanes, som er oppvokst på Nymark, et steinkast unna Brann Stadion, måtte likevel innrømme at han ikke har opplevd mange større skuffelser i Brann.

De to midtbanespillerne har begge opplevd å rykke ned fra Eliteserien med Brann. Det har ikke Lars Arne Nilsen, som ble tatt litt på sengen da han på pressekonferansen fikk spørsmål om dette er hans største nedtur i Brann.

– Ja, det må det vel kanskje være. Det har stort sett gått vår vei de siste to årene, sier Brann-treneren om det som stort sett har vært to rosenrøde år.

Ett ord vil Nilsen likevel ikke ta i sin munn:

– Det er ingen krise, men det er ekstremt skuffende, og det kommer det til å være i noen dager, sier Brann-treneren etter at Europa-drømmen brast.