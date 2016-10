Basel-proff «Moi» matchvinner: - Ekstra deilig at det var mot Sveits

DRAMMEN (VG) (Norge U21 - Sveits U21 2-1) Bare seier er godt nok, konstaterte U21-trener Leif Gunnar Smerud før kamp. Som sagt, så gjort.

Men seieren satt fryktelig langt inne. Avgjørelsen falt med drøye 10 minutter igjen å spille, da Mohamed «Moi» Elyounoussi fikk den enkle jobben med å pirke inn ballen i det åpne målet etter nydelig forarbeid av Anders Trondsen.

NORSK JUBEL: Mohamed Elyounoussi har akkurat scoret det avgjørende målet. Martin Ødegard gir Basel-proffen en fortjent klapp på skulderen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Det var veldig deilig. Og ekstra deilig å bli matchvinner mot Sveits, sier en glad «Moi» til VG, som til daglig spiller i sveitsiske Basel.

– Jeg kjenner keeperen deres, og da vi gikk til pause sa jeg at han gjorde en god redning på headingen min rett før pause, men at jeg kom til å score i den andre omgangen. Det gjorde jeg, gliser «Moi».

Scoringen var like viktig som den var enkel, for bare seier var godt nok for U21-gutta med tanke på muligheten til å komme seg til EM-sluttspillet neste sommer. Slik ble det.

Skjebnekamper



Skjebnekamp nummer én endte som sagt med seier, 2-1 i favør Norge. Den siste er tirsdag 11. oktober borte mot Kasakhstan. Vinner Norge den, ender Smeruds gutter med 16 poeng, på en andreplass bak England.

Det kan holde til å ende blant de fire beste toerne, men det er ikke hugget i stein. VGs gjennomgang av toertabellen før kampstart viste at Norge lå an til en femteplass av de ni gruppetoerne på toertabellen - gitt at alle gruppetoerne vinner sine gjenstående kamper.

Ettersom det bare er de fire beste toerne som får lov til å kjempe om de to siste EM-plassene, er Norge avhengig av at andre lag feiler for å ta seg til EM-sluttspillet i Polen neste sommer.

– Vi MÅ vinne mot Kasakhstan, erkjenner Leif Gunnar Smerud, som før kampen mot Sveits konstaterte at bare seks poeng på de siste to kampene var godt nok.

– Hvis vi vinner anslår jeg sjansene til å komme til playoff som 50-50, fortsetter han overfor VG.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

Tok ledelsen



Hinder nummer én ble uansett passert på solid vis.

Norge var det klart beste laget spillemessig i høstmørket på Marienlyst, og tok også ledelsen ved Ghayas Zahid i det 41. minuttet.

Han fikk ballen fra en fallende Mohamed «Moi» Elyounoussi, som trolig ville ha fått straffe om det ikke hadde blitt mål, og dunket ballen inn under Sveits' skuddstopper Yvon Mvogo.

– Han har en egen evne til å score mål. Til å score viktige mål, kommenterte ekspertkommentator Kent Bergersen på Eurosport om Zahid, som står med syv Tippeliga-scoringer for VIF denne sesongen.

GHAJAAAAS ZAHID: Her setter Ghayas Zahid inn Norges første mål mot Sveits. «Moi» roper liggende på straffe, mens Iver Fossum følger med i bakgrunnen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Etter hvilen fortsatte Norge å dominere, men den beroligende andrescoringen uteble. Istedenfor kom utligningen etter at Norge ikke klarte å klarere en corner på ordentlig vis kvarteret ut i omgang nummer to.

Til slutt falt ballen i beina på Edimilson Fernandes, og den 20 år gamle West Ham-spilleren viste den målteften de norske gutta slet med. 1-1 var et faktum.

Det var også et resultat hverken av lagene var fornøyde med. Uavgjort ville trolig ikke holde til å bli nummer to for Sveits, og i hvert fall ikke til å bli blant de fire beste toerne. For Norges del ville det også etter alt å dømme betydd at EM-drømmen røk.

Derfor var det to angrepsvillige lag som var igjen på Marienlyst, og for Norges del endte det godt. Etter å ha bommet på flere store sjanser, kunne Basel-proffen «Moi» juble for scoring i det 79. minutt.

Det holdt også til seier.

