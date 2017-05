72 prosent av laget er født i januar og februar

Sjefen for guttelandslagene frykter at Norge mister talenter som er født sent på året.

For tallenes tale er klar: Hele 13 av 18 spillere i troppen til det norske G17-laget som i dag spilte mot England er født i årets to første måneder. Ingen har fødselsdag i november eller desember.

Landslagets trener Erland Johnsen er klar over situasjonen og sier han gjerne skulle visst årsaken til at det er slik.

– Jeg var og så på EM i Aserbajdsjan i fjor, og der var det akkurat det samme, bare enda verre. Jeg tror Tyskland og Frankrike hadde én og to spillere født i andre halvår. Vi har jo ikke det mangfoldet av spillere å ta av, så jeg føler at jeg ikke kan ta hensyn til det. Men står det og vipper mellom en som er født i januar, og en som er født i desember, så vil jeg vurdere ham i desember. Jeg har lurt på dette her, men jeg har dessverre ikke noe godt svar på det.

– Risikerer man å gå glipp av mange talenter på grunn av dette?

Gjennomgående trend på alle ungdomsslandslag



Johnsen forteller at de til sommeren skal ha et «skyggelandslag» i tillegg til G15-landslaget, der de skal være selektive med bakgrunn i når på året spillerne er født, og hvor godt utviklet de er fysisk. På den måten ønsker de å gi en sjanse til spillerne som er født sent på året.

– Jeg tok faktisk ut et fysisk ganske lite lag på G15 sist. Da tapte vi kampene på fysikken. Men det var kult å se at mange av dem mestret det, sier Johnsen, som mener det er en utfordring å vurdere resultater og utvikling opp mot hverandre.

VG har sett på fødselsdatoene til spillerne i alle de siste u-landslagstroppene som er tatt ut fra G15 til G19. På samtlige lag er det en klar overvekt av spillere født tidlig på året, og på alle lagene er rundt 70 prosent født første halvdel av året.

- Forbinder talent med ferdigheter



Stig Arve Sæther har forsket på norske fotballtalenter og relativ alderseffekt, som er navnet på fenoment som viser at de som er født tidlig på året har størst sjanse for å lykkes.

– Forskningen dokumenterer ganske godt at jo tidligere du begynner å plukke talenter, jo større sannsynlighet er det for at relativ alderseffekt er til stede.

Han er ikke overrasket over at de som er født tidlig på året oftere blir plukket ut til landslagene.

– Det vi forbinder med talent, er ferdigheter. Og hvorfor er noen bedre enn andre? Jo, det er fordi de har trent mer enn andre. De som er født tidlig på året har trent mer fordi de er eldre – du har kanskje trent et lite år mer enn andre i samme årskull, du er fysisk større og du er psykisk kanskje mer utviklet og mer moden, sier Sæther.

- Vanskelig å forutsi hvem som blir best



NTNU-forskeren ga tidligere i år ut boken «De norske fotballtalentene» som er basert på et prosjekt hvor han fulgte et årskull aldersbestemte landslagsspillere i fotball i 10 år. Av alle spillerne som var innom aldersbestemte landslag i den perioden, var det kun 16 prosent som endte opp som profesjonelle spillere.



– Hvis man tror man er fullt i stand til å forutsi hvem som blir de beste spillerne på basis av hvem som er best som 13-, 14-, 15-åringer så viser forskningen ganske tydelig at det vil man bomme ganske grasalt på.

Erland Johnsen har fått kritikk for å ha for stort fokus på å vinne turneringer når han tar ut guttelandslagstroppene.

– Det er jo det jaget etter å få resultater. Jeg synes det er veldig viktig at vi er med til EM. Så jeg må finne balansen i det å ta ut et godt lag, men samtidig se på den fysiske biten. Jeg har fått litt kritikk for å ta ut spillere for å vinne turneringer, men jeg mener vi har klart å gjøre begge deler, sier Johnsen.

Stig Arve Sæther mener det i utgangspunktet ikke er problematisk å ta ut de til enhver tid beste spillerne til et landslag – selv om spillere født sent på året da kan bli valgt bort – så lenge man er bevisst på at det kan være andre spillere som har større forutsetninger for å lykkes frem i tid.

– Problemet dukker opp hvis det kun er den som er best i dag som får oppfølging og får utvikle seg videre, mens den som er nesten like god ikke får samme mulighet i klubblag og så videre, sier Sæther.