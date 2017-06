UEFA oppdaget NFF-tabben: - Bare trist for alle

ULLEVAAL STADION (VG) Det var UEFA som oppdaget tabben og varslet NFF om at Kristoffer Ajer ikke var spilleberettiget.

Konsekvensen kan bli at U21-landslaget blir fratatt tre poeng og at Kosovo tildeles seieren etter mandagens festspill på Marienlyst hvor Norge vant 5-0.

– UEFA har en streng kontroll på dette slik at vi får beskjed når vi bruker spillere som ikke er berettiget til å spille, sier direktør i sportsavdelingen i Norges Fotballforbund, Alf Hansen.

Ifølge Hansen reagerte UEFA raskt, og beskjeden kom dagen etter landskampen i Drammen.

– Dette oppleves forferdelig tungt. Det er en tung dag, innrømmet Hansen da han i ettermiddag møtte pressen på Ullevaal Stadion.

– Dette har vært mulig å avdekke, det må vi erkjenne. Det burde vi klart, men det er beklagelig at vi ikke gjorde det. Det er bare trist for alle som er involvert, sier direktøren.

– Fikk feil svar



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen hevder at Kristoffer Ajer selv tok det røde kortet han fikk i en U19-landskamp opp med NFF. Ajer skal ha spurt om kortet var problematisk.

– Jeg er ikke kjent med den uttalelsen. Svaret han da har fått er feil. Utover det har jeg ikke lyst til å gå inn på interne forhold. Det er flere som kunne ha avdekket det som har skjedd, men det er et systemarbeide som ikke har vært bra nok, og rutiner som har oppdaget det. Det er mitt ansvar, sier Hansen på VGs spørsmål.

– Er dette den største tabben du har opplevd?

– Definitivt. Det er ingen andre tabber som har fått så store konsekvenser.

Landslagssjef Leif Gunnar Smerud innrømmer at det var kjipt å få beskjeden om at seieren mot Kosovo mest trolig blir gjort om til 0-3-tap. Han innrømmer at det nå kan bli tungt å kvalifisere seg direkte til EM i 2019.

– Et selvmål



– Vi har vært i EM to ganger og det er et trangt nåløye. Nå har vi gjort oss selv en bjørnetjeneste ved å lage et selvmål. Men vi skal spille kampene først. I fotball er mye mulig, men tøft blir det, sier Smerud.

Han har snakket med kaptein Iver Fossum og Ajer selv etter at han i går fikk sjokkbeskjeden. Han sendte også en videobeskjed til de andre landslagsgutta.

– De er fattet men synes det er trist. Det er tungt, det er ikke til å legge skjul på, men vi får forholde oss til det og ta det derfra.

Ifølge Alf Hansen er det lite sannsynlig at Norge unngår poengstraff basert på tidligere saker.

– Vi forholder oss til at det blir poengtrekk så får vi heller eventuelt ta en positiv beskjed fra UEFA når de har behandlet saken.

– Finnes det noen formildende omstendigheter?

– Ikke som jeg har lyst til å gå inn på nå. Vi har seks dager på å svare UEFA, så skal de behandle saken. Deretter kommer det en dom som vi har mulighet til å anke.