TV 2: NFF-sjef ga Edvartsen konfidensiell informasjon ved en feil

Da konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen og Dommer-Norge stormet som verst, sendte NFFs generalsekretær ved en feil en intern e-post til den nå avskjedigede dommeren.

Tirsdag ble det klart at Svein-Erik Edvartsen er ferdig i Norges Fotballforbund (NFF), etter at de sparket ham fra stillingen som seksjonsleder for samfunnsansvar.

Han kommer heller ikke til å dømme fotball i 2018.

Det kommer som et resultat av at forbundet mener de har bevis for at Edvartsen har sendt e-poster under falskt navn, noe Edvartsen nekter for å ha gjort. Han har varslet søksmål mot NFF.

NFF-SJEF: Generalsekretær Pål Bjerketvedt. Foto: Trond Solberg , VG

Edvartsen har i lang tid vært i konflikt med Dommer-Norge. Saken startet i vinter som en bitter krangel mellom Edvartsen og dommersjef i NFF, Terje Hauge. Idet tvisten virket å være løst, gikk deretter flere toppdommere ut og hevdet seg trakassert av Edvartsen. Han svarte med anklager om akkurat det samme fra motparten.

Nå kommer det frem at generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, midt i striden i april feilsendte en e-post med konfidensiell informasjon om Edvartsen til Edvartsen, ifølge TV 2.

E-posten, som var ment for NFFs ledergruppe, inneholdt ifølge kanalen til dels friske karakteristikker av toppdommeren og røpet detaljer om veien videre som ikke var ment for Edvartsen.

NFF bekrefter tabben

– Det stemmer at generalsekretæren for fem måneder siden (21. april) feilsendte en e-post til Svein-Erik Edvartsen. Den var adressert ledergruppens medlemmer. En forveksling av navn i autoadressering var årsaken. Mailen er tydelig merket konfidensiell, skriver direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Svein Graff, til TV 2.

E-posten skal ha blitt sendt feil på grunn av en automatisk feilretting i e-postprogrammets adressefelt.

– Hva kan dere si om innholdet i e-posten – og tidspunktet for feilsendingen?

– E-posten var en orientering til ledergruppens medlemmer om et møte med Edvartsen samme dag. E-posten er ikke ment for andre enn lederkollegene, og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens atferd i det aktuelle møtet.

Han avviser at den feilsendte e-posten kan få konsekvenser for en eventuell rettssak etter denne ukens sparking.

– Uforenelig med jobben



Tirsdag ettermiddag fikk VG bekreftet at Edvartsen er ferdig i NFF-jobben.

– NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Edvartsen er ikke aktuell som dommer i regi av NFF i 2018, sa kommunikasjonssjef Svein Graff da.

Konfrontert med at Edvartsen er avskjediget med øyeblikkelig virkning, skrev Edvartsen-advokat John Christian Elden følgende i en tekstmelding til VG:

– Hvis Graff har uttalt seg slik, ser jeg frem til å høre han føre bevis med strafferettslig beviskrav for sin uforbeholdne injurie, men det får eventuelt bli en egen rettslig prosess.