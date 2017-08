Tidligere styremedlem i ny bok: Ble ikke tatt på alvor som kvinne i NFF

I boken «Landslaget» forteller tidligere NFF-styremedlem Hege Jørgensen om «fysiske tilnærmelser» og at hun ikke ble tatt på alvor som kvinne i organisasjonen.

Jørgensen, som var styremedlem i Norges Fotballforbund (NFF) fra 2010 til 2012, forteller i boken at hun opplevde kvinnesynet til daværende generalsekretær Paul Glomsaker som problematisk.

– Jeg opplevde det som at han kom med fysiske tilnærmelser, men at han overså deg når det gjaldt faglige spørsmål. Jeg sa blant annet til Yngve (Hallén, fotballpresident fra 2010 til 2016) at det var uakseptabelt (...) Om han tok det opp, aner jeg ikke, sier Jørgensen i boken.

Boken «Landslaget» er skrevet av Adressa-journalist Birger Løfaldli og følger utviklingen til norsk landslagsfotball fra de gylne årene på 1990-tallet til nedturene de senere årene.

I boken står det at Glomsaker ikke ønsker å kommentere saken som angår Jørgensen.

– Det er beklagelig at Jørgensen opplevde det slik, sier han i en kort kommentar til VG.

NY BOK: «Landslaget» av Birger Løfaldli. Foto: Faksimile , Kagge forlag

Jørgensen: Ble ikke tatt på alvor

– Dette var ikke alvorlige enkelthendelser. Det er mange år siden. Når det er sagt, så er det ikke akseptabelt at sånne ting skjer. Derfor har jeg latt meg sitere i denne boken, sier Hege Jørgensen til VG.

– Det viktigste var opplevelsen av ikke å bli tatt på alvor faglig sett, og at det skulle mye mer til når man var kvinne. På grasrotnivå og ute i klubb var dette mindre problematisk. Men høyere opp i systemet var det utfordrende, sier hun.

Jørgensen jobber i dag som daglig leder for Serieforeningen for Kvinnefotball (SFK).

– Opplever du at dette kvinnesynet fortsatt er et problem i fotballmiljøet?

– I dag opplever jeg at det er et helt nytt regime, og at vi har en helt annen samarbeidsform enn den gangen, selv om jeg er i en annen posisjon nå enn jeg var da. Jeg opplever at vi har et veldig godt samarbeid med dagens ledelse. Likevel er det viktig for hele organisasjonen å sette sånne ting på agendaen, sier Jørgensen.

Hun ønsker ikke å svare på flere spørsmål om saken.

– Jeg føler ikke noe behov for å utdype. Man må lese det som står i boken, og jeg har ikke så mye mer å si, sier fotballederen.

Hallén: – Idretten henger etter

Tidligere fotballpresident Yngve Hallén bekrefter i boken at «Hege tok opp forhold rundt Glomsaker med meg». Han sier at «det blir feil av meg å gå nærmere inn på disse samtalene».

Glomsaker og NFF ble i september 2011 enige om å avslutte arbeidsforholdet.

– Vi hadde et arbeidsforhold til Glomsaker, som vi ble enige om å avslutte. Det gjorde vi på en ordentlig og grei måte, sier Hallén til VG.

– Var denne avgjørelsen relatert til hans kvinnesyn?

– Jeg har ingen interesse av å kommentere det, sier Hallén.

– Opplevde du kvinnesynet i NFF som problematisk på den tiden?

– Det kan ikke relateres til enkeltpersoner, men det er åpenbart at idretten – enten man vil erkjenne det eller ikke – har en stor utfordring knyttet til blant annet kjønnsfordeling. Vi har kommet et steg videre i Norge enn internasjonalt, men hvis vi ser på fordelingen i norsk politikk, så er det kommet mye lengre enn i idretten. Idretten henger etter.

– Jørgensen sier at hun ikke følte seg tatt på alvor som kvinne i NFF. Er dette noe du kjenner deg igjen i?

– Det er ingen tvil om at kvinnefotballen spesielt ikke er blitt tatt på alvor slik den burde. Det handler ikke nødvendigvis om folk i utøvende posisjoner, men om at kvinnefotballen var yngre, og at enkelte ikke så på den som likeverdig. Det er noe man må jobbe med hver eneste dag, sier Hallén.