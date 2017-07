Tar selvkritikk etter krasj mellom Eliteserien og kvinnelandslaget

Fotball-topp tar selvkritikk for at det spilles fire eliteseriekamper samtidig som kvinnelandslaget åpningskamp i EM.

– Det er veldig synd. Jeg har lyst til å se begge deler både eliteserie og åpningskampen for å si det sånn. Det er det mange som vil, og det må vi som har ansvar for norsk toppfotball lære av. Når vi nå får kunnskap om dette har vi en vei å gå, innrømmer Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball.

De samarbeider med Norges Fotballforbund (NFF) om Eliteserien.

Når kvinnelandslaget spiller åpningskampen i EM mot Nederland klokka 18 søndag 16. juli må de konkurere med fire eliteseriekamper om TV-seerne.

– Hadde det ikke vært mulig å spille eliteseriekampene litt tidligere bare?

– Alt er sikkert mulig. Nå er det bare en uke til, og det er en del av Molde-jazz for Moldes del, og det er TV-kamper og alt mulig rart å ta hensyn til, så nå har ikke jeg satt meg inn for å endre det, men til senere må vi lære, svarer Øverland, som først ble klar over dette da han så VGs oppslag onsdag på papir og torsdag på nett.

Profiler: Dumt



NFFs forklaring gjennom president Terje Svendsen og konkurranseansvarlig Nils Fisketjønn er at det er mange hensyn grunnet TV-hensyn seriekamper, europacupkamper og overgangsvinduet.

To tidligere landslagsspillere uttrykker sin misnøye med oppsettet.

KRITISK: Solveig Gulbrandsen, her fra trening i 2013 med landslaget, synes det er dumt at Eliteserien og landslagskampen krasjer. Foto: Robert S. Eik , VG

– Det er selvsagt dumt. Det hadde vært mest optimalt om det ikke var sånn, men det er ikke alltid man får gjort så mye med det. Det er så mye fotball at det er vanskelig å få det til å gå opp, sier Solveig Gulbrandsen med 183 landskamper for Norge.

– Det er utrolig kjipt og fryktelig synd. Damelandslag har en vanvittig spennende generasjon med et par av de største profilene i hele EM. Disse spillerne skal være forbilder for jenter og gutter i mange år framover, sier Melissa Wiik, trener for Sandefjords kvinnelag og tidligere landslagsprofil.

Bygge interessen



Det samme skjedde også under VM i Canada i 2015.

– Jeg tror ikke NFF har gjort det bevisst med vilje, men de burde ha tenkt seg godt gjennom. Interessen for kvinnefotball henger litt igjen, og dette er en måte man kan bygge interessen større. Vi har et så godt lag at vi kan gå hele veien, sier Wiik med over 60 landskamper.

Hun legger til at det ikke er umulig at seerne vil prioritere landskampen.

Tøff gruppe



Norge er i tillegg til Nederland i gruppe med Belgia (20. juli) og Danmark (24. juli).

– Vi har et ungt lag, men de har spilt mye mesterskap og fått rutine rekordfort. Det lover godt for framtiden i lang tid. Laget kjenner hverandre godt og jeg vet de er veldig fornøyde med den nye treneren, men det er en tøff gruppe, sier Wiik.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir spennende. Norge har to av verdens beste spillere på laget i Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg. Jeg har forventinger til at laget skal gjøre det bra. Så får man se om laget klarer å prester, sier Gulbrandsen.