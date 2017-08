Ønsker et lisenskrav for alle eliteserielag: Kvinnelag

Stabæk-leder Richard Jansen vil utfordre Norsk Toppfotball med dette utspillet: For å få lisens må klubbene ha kvinnelag – i tillegg til herrelag.

– Jeg kommer til å foreslå dette på fotballtinget, hvis Stabæk synes det er greit. Så kan norsk fotball stemme over om forslaget mitt er godt eller dårlig, sier Jansen – som understreker at han ikke har diskutert dette med ledelsen i Stabæk.

VIKTIG TEMA: Tidligere fotballpresident Yngve Hallén og Ivar Koteng snakker sammen etter Kotengs harde tale på fotballtinget. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Det forslaget var oppe på tinget allerede i vinter. Det ble nedstemt. Kanskje fordi mange klubber ikke synes det er spesielt smart, svarer Rosenborg-leder Ivar Koteng. Jansen mener Koteng her må ha misforstått.

– Det kom opp et forslag om at alle klubber måtte ha både jente- og guttefotball. Det er noe helt annet. Mitt poeng er at topplagene må ha det for å få lisens, poengterer Jansen.

Tre par fotballsko

Ivar Koteng ønsker uansett alle debatter om norsk fotball hjertelig velkomne – også hvordan fotball for kvinner skal organiseres.

– Mitt eneste motiv i alle debatter, det er å gjøre norsk fotball bedre. Vi er ikke akkurat veldig flinke på herresiden heller, er Kotengs ironiske melding.

I dagens VG har Richard Jansen skrevet kronikken med tittelen «NFFs storsatsing på kvinnefotball tilsvarer tre par fotballsko» – noe som trolig vil oppfattes som noe provoserende på Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Kronikken er et svar på et nylig utspill fra fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund – som igjen var et svar på VGs Trond Johannessens kommentar etter VM nylig.

STABÆK-LEDER: Richard Jansen. Foto: Linda Næsfeldt , VG

– Vi er nødt til å gjøre noe i norsk fotball for at kvinnefotball skal bli tatt på alvor. Og da kan et lisenskrav til toppklubbene være veien å gå, mener Jansen – som tar et eksempel på hvor forskjellig kvinner og menn ses på av mange innen fotball. I kronikken kaller han det «norsk fotball er grunnleggende kvinnediskriminerende»:

– Vi i Stabæk skulle spille kvartfinale i cupen for J-19 i LSK-hallen. Da så vi den vanlige hverdagsdiskrimineringen. Det hadde akkurat vært en G-19-kamp. Da jentene skulle spille ble klokken skrudd av, lyset dempet, speakertjenesten forsvant og kiosken ble stengt.

Øverland vil vente

I en annen kamp vi var på var det ene måle ødelagt, men ingen gjorde noe med det. Det var på en måte sånn «det er jo bare jenter»-holdningen som slo inn. I stedet for å fornærme en sponsor går vi med på at «Årets mål» vinner en støvsuger. Det ble da også oversskriften i en avis, sier Richard Jansen i Stabæk.

Leif Øverland i Norsk Toppfotball sier til VG at det blir feil at han, som leder av Norsk Toppfotball, mener noe om dette FØR han har snakket med klubbene.

– Jeg vil også se kronikken til Jansen først. På generelt grunnlag vil jeg bare si at norsk fotball må se hvor vi står. Hvorfor har vi falt så mye som vi har gjort? Det er et godt spørsmål vi bør og må finne svaret på. For internasjonalt er ikke dette bra, verken på herre- eller kvinnesiden, sier Øverland.

Koteng vil bidra

– Jeg tror det viktigste er at alle får et ordentlig tilbud. Og vi i Rosenborg vil gjerne hjelpe til å få til jentefotball. Men det er ikke sikkert at det er det samme som at Rosenborg skal begynne med jentefotball som klubb. Vi bidrar gjerne ut i klubber og krets, sier Ivar Koteng – som legger til at Rosenborg skal drøfte saken på et styremøte med det aller første.

Richard Jansen tar, i kronikken sin, også opp at klubbene i Toppserien ikke selv får muligheten til å selge et ligasponsorat.

«Det skal NFF gjøre selv – og det har de ikke klart. Kanskje er produktet ikke salgbart? Kanskje er selgerne for dårlige? Kanskje prøver de ikke nok? Kanskje har de ikke tid?» skriver Jansen.

– Jeg blir skeptisk når Serieforeningen vår ikke får lov til å prøve å selge det. De har, etter det jeg forstår,spurt nå nylig, men vi fikk nei, sier Jansen.

Seks millioner ble til halvannen

Og om kronikk-overskriften sin «NFFs storsatsing på kvinnefotball tilsvarer tre par fotballsko», sier Richard Jansen:

– NFF mener de har bevilget seks millioner kroner til Toppspillerutvikler i alle Toppserieklubbene. Men 4,5 av disse seks millionene er skaffet gjennom å kutte i andre overføringer. Da blir summen halvannen million kroner, og på ca 250 spillere blir dette i underkant av seks tusen kroner på hver – noe som igjen tilsvarer tre par fotballsko i dag, sier Richard Jansen, sportslig leder i Stabæk Fotball Kvinner.