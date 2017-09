Ny nedtur mot Kosovo - tapte 3-2 etter å ha ledet 2-0

(Kosovo U21 - Norge U21 3-2) Et perlefrispark signert Martin Ødegaard (18) og en tidlig 2-0-ledelse til tross: Norge gikk på et forsmedelig tap mot Kosovo.

Null poeng på to kamper. Det er fasiten for Leif Gunnar Smeruds U21-gutter i EM-kvaliken.

Fredag var det nok en gang Kosovo som kunne juble høyest til slutt, og denne gang var det ikke på grunn av at Norge, som valset over kosovoerne med hele 5-0 hjemme på Marienlyst, hadde rotet med det administrative.

For da pipeblåseren sa at nok var nok i varmen i Mitrovica, sto det 3-2 i målprotokollen. Et mer enn skuffende resultat for et norsk mannskap som allerede er bakpå i kampen om å komme til EM i 2019.

– Vi kan snart se langt, langt etter EM i Italia og San Marino, konstaterte TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Det ser nesten umulig ut å komme til EM, fortsatte han.

Det skulle man ikke tro da kampuret hadde passert 25 minutter.

Da ledet Norge 2-0 etter en tidlig scoring fra Henrik Bjørdal og et perlefrispark rett i krysset fra 25 meter fra Martin Ødegaard.

– Ødegaard er den store forskjellen hver gang han spiller for U21, menter TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Men så, rett før pause, kom sjokket. To scoringer på to minutter signert Enis Bytyqi og Florent Hasani gjorde at de norske U21-gutta hang med hodet inn til hvilen, mens Kosovo-spillerne nærmest jublet.

Etter pause fortsatte jubelen for hjemmelaget, for rett før slutt gikk vondt til verre for U21-laget til Norge, som på sin side slet med å skape de store sjansene.

Bytyqi fikk vende opp i feltet og dunket inn seiersmålet fra skrått hold.

Dermed endte det 3-2 til Kosovo, som nå står med seks poeng etter to kamper. Norge står på sin side med 0.

