NFF tar talent-grep: – Vi har ikke vært flinke nok

PORSGRUNN (VG) For første gang har Norges Fotballforbund (NFF) valgt å dele en landslagstropp i to, avhengig av når spillerne er født på året.

Under Statoils Talentleir i Porsgrunn i slutten av juni var det tatt ut to G14-landslagstropper: én for spillere født fra januar til juni, og én for spillere født fra juli til desember.

– Tidligere har vi bare hatt én tropp hvor vi har tatt ut de 20 beste 14-åringene i landet. Og du kan jo bare tenke deg selv når på året de er født. Nå treffer vi dobbelt så mange, og vi treffer hele kullet takket være dette grepet, forklarer NFFs talentsjef Håkon Grøttland.

VG undersøkte nylig fødselsdatoene til spillerne i u-landslagstroppene fra G15 til G19. På samtlige lag var det en klar overvekt av spillere født tidlig på året, og på alle lagene var rundt 70 prosent født første halvdel av året.

Hele 13 av 18 spillere (72 prosent) i G17-troppen som spilte EM tidligere i år, var født i januar eller februar.

– Vi har ikke vært flinke nok til å kartlegge potensial. Når vi skal vurdere spillere, ser vi på «her og nå»-prestasjon, og da ligger det implisitt at man velger spillere som er tidlig utviklet eller født tidlig på året. De er litt bedre fordi de har levd noen måneder lengre, og fått flere gode opplevelser i barneårene, og så blir det en ond sirkel. Vi må innrømme at vi ikke helt har knekt koden for å fange hele kullet, sier Grøttland.

VG har den siste tiden satt søkelyset på norsk talentutvikling og barnefotball. En kartlegging viser at to av tre guttelandslagsspillere faller fra i seniorfotballen, og at én av ti spillere på norske guttelandslag går hele veien til A-landslaget.

Fredrik (13): – Vi er mye lavere

Fredrik Sjøvold (13) fra Stjørdal er blant talentene som er med på G14-landslaget for spillere født i andre halvdel av 2003.

– Jeg tror man kan få frem enda flere talenter ved å dele opp lagene sånn. Det er veldig lett å se etter kun fysikk og fart når man leter etter spillere, for det er ofte de som skiller seg ut i denne alderen, sier han.

– Merker du at det er stor fysisk forskjell mellom dere fra andre halvår og de som er født tidlig på året?

– Ja, det gjør jeg. Vi er mye lavere her og ikke like godt utviklet. Vi har litt å gå på med fart og fysikk, så vi må kompensere med teknikk, sier Sjøvold, som mener NFFs nye grep er «lurt».

På spørsmål om norske trenere har vært for opptatt av fysiske ferdigheter, svarer talentsjef Grøttland:

– Jeg synes fysikk blir et feilspor. Da vil jeg nesten si det stikk motsatte; hvis det er noe vi taper på i aldersbestemte landskamper nå, så er det jo fysikk. Vi har mange små, lettbeinte teknikere. Det handler mer om at vi må se mer bak det som skjer på banen, se etter egenskaper vi tror kan være avgjørende på sikt; om du trener mye, om du er til stede i enhver situasjon, om du pusher grenser på hver trening, om du er reflektert og nysgjerrig. Det er dét som er avgjørende.

– Kan være en fare

Grøttland understreker at den nye kvoteringen av 14-åringene først og fremst skal fungere som et signal til norske fotballklubber og -trenere om at de må være bevisste på ikke å se seg blind på ferdigheter fremfor potensial.

Men han innrømmer at den nye ordningen kan være problematisk.

– Det er noen fallgruver ved å kvotere i forhold til fødselsmåned. Vi skal være helt ærlige på at det kan være en fare her, for når vi tar ut en tropp for siste halvår, så kan det være at vi har tatt ut de av dem som er tidlig utviklet, på bekostning av spillere født tidlig på året som er sent utviklet. Dette er komplekst.

West Ham- og landslagsspilleren Martin Samuelsen, som viste frem tips og triks til de unge talentene på Statoils Talentleir, er litt usikker på om kvotering etter fødselsmåned er riktig vei å gå for å utjevne ubalansen på ungdomslandslagene.

– Det er en utfordring vi har. Jeg synes det er bra at de tar skritt for å prøve å få med flere av de sent utviklede. Om det er rett måte å gjøre det på å dele de inn i to, det vet jeg ikke, sier Samuelsen og forklarer:

– Du har en kronologisk alder, og så har du en skjelettalder. Selv om man er født sent på året, kan man være lengre i utviklingen enn de som er født tidlig på året. Det er vanskelig å si, men jeg synes det er bra at de er bevisst på denne problematikken.