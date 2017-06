Norges U21-landslag mister med all sannsynlighet de tre poengene i 5-0-seieren mot Kosovo etter at det ble funnet ut at Kristoffer Ajer (19) ikke var spilleberettiget.

Det melder Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Vi er fortvilet over hele saken. Vi er kjempeskuffet over at vi ikke har klart å fange det opp. Det er en banal sak å fange opp. Det gjør det ekstra ille at vi ikke har klart det, med tanke på det profesjonelle systemet som vi faktisk har, sier direktør i sportsavdelingen i NFF, Alf Hansen, til VG.

I EM-kvalifiseringskampen for G19 mot Spania 27. mars, ble Kristoffer Ajer tildelt to gule kort og dermed utvist. Regelen er at du må sone første kamp på samme nivå eller på nivå over. Ajer har ikke spilt landskamp i etterkant og skulle følgelig aldri spilt EM-kvalifiseringskampen mot Kosovo på mandag. U21-landslaget vil sannsynligvis bli fratatt poengene for Kosovo-seieren, skriver fotball.no.

Les også: Ødegaard storspilte i leken U21-seier

Kan sende Norge ut av EM-sluttspillet

Etter det VG forstår er det nærliggende å tro at Kosovo tildeles 3-0-seier. Det kan i ytterste konsekvens sørge for at Martin Ødegaard og de andre U21-spillerne ikke går til EM-sluttspillet i Italia i 2019.

Norge er i gruppe med Tyskland, Irland, Israel, Aserbajdsjan og Kosovo. Vinneren går videre til EM, mens de fire beste toerne (av totalt ni grupper) spiller playoff.

– Vi er svært lei oss for det som har skjedd. Enn slik administrativ glipp skal ikke forekomme. Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner. Vi vil finne ut hvordan dette kunne skje og ikke minst gjøre nødvendige endringer for å hindre at dette kan skje igjen. Vi beklager på det sterkeste overfor U21-gutta som leverte på banen og sørget for det som burde vært en pangåpning på EM-kvaliken, sier direktør i sportsavdelingen i NFF, Alf Hansen, til fotball.no.

Han tar ansvaret for glippen. På det som ble en norsk festkveld scoret Kristoffer Ajer 2-0-målet i 5-0-seieren.

– Det er mitt ansvar som leder av sportsavdelingen å påse at rutinene er gode nok. Det har de åpenbart ikke vært. I dette tilfellet ble G19-kvaliken avsluttet den kampen Ajer fikk to gule, mens U21-kampen mot Kosovo var starten på en ny kvalik. Det er i denne overgangen kommunikasjonssvikten har skjedd. Våre rutiner burde fanget opp at Ajer ikke var spilleklar. Det skjedde ikke. I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme. Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.

Les også: Ajer med klar beskjed: – Jeg er midtstopper

Smerud tror det blir vanskelig å vinne gruppen

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud er naturlig nok skuffet på spillernes og støtteapparatets vegne.

– Først og fremst føler jeg med både spillere og støtteapparat som la ned en fantastisk innsats inn mot denne kampen. Dessverre skjer uforutsette ting og menneskelige feil, og det gjelder å forhold seg konstruktivt til det. Forutsetningene er endret, men vi gir ikke opp. Gruppeseieren blir tøff å ta, og den realistiske målsettingen nå er å kapre en plass i playoff. I den forbindelse – gitt at Kosovo ender sist i gruppa – så strykes både det resultatet vi fikk opprinnelig og det vi nå sannsynligvis får, sier U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

Les også: Her glipper den historiske seieren mot Sverige

Han er uansett trygg på at spillerne hans vil bruke utfordringen som har oppstått til å slå tilbake.

– U21-gjengen har gjentatt ganger vist at de reiser seg når de får en på trynet, og jeg er trygg på at denne gjengen kommer til å vokse på å få en enda større utfordring enn vi opprinnelig hadde. Fokuset nå er å forberede oss maksimalt til kampen mot Kosovo i september, og å gjøre vårt for at de skal havne sist i gruppa, sier Smerud.

Kristoffer Ajer selv tenkte aldri tanken på at han skulle ha sonet i kampen mot Kosovo.

– Når jeg blir tatt ut til en tropp, så forventer jeg at jeg er spilleberettiget til kampen. Jeg antok at utvisningen mot Spania skulle sones på G19-nivå siden jeg var tatt ut. Dette er utrolig surt, spesielt når vi gjorde en så god kamp mot Kosovo. Men det er ikke noe å gjøre med dette nå. Det eneste svaret vi kan gi er å plukke trepoengere i kampene som kommer, sier Kristoffer Ajer til fotball.no.

NFF vil sende inn en forklaring til UEFA. Så blir det opp til UEFA å avgjøre hva konsekvensen blir.

Les også: Sverige-helten jublet til ære for norsk lillebror