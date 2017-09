NFF-sjef om Edvartsen i intern e-post: «Vi jobber helt bevisst med at han skal være den som sier nei til vårt tilbud»

I en feilsendt e-post blir Svein-Erik Edvartsen (38) totalslaktet av NFF-topp Pål Bjerketvedt. Fotballforbundet jobbet i vår bevisst med å gi toppdommeren et tilbud han skulle takke nei til.

Årsaken var at dette ifølge Bjerketvedt ville styrke fotballforbundets sak.

Det kommer frem i e-posten han sendte til resten av ledergruppen på Ullevaal stadion i april i år. Det var bare ett problem: Navnet på kommunikasjonssjef Svein Graff var ved en feil byttet ut med Svein-Erik Edvartsen.

Dermed fikk den profilerte dommeren, som er en motpart i den aktuelle konflikten, selv lese hva Pål Bjerketvedt skrev.

«Vi jobber helt bevisst med at han skal være den som sier nei til vårt tilbud, det styrker vår sak. Også i media. Men den ene uken kan fort bli snudd mot oss, ved at vi oppfattes som firkantet som ikke kan la ham dømme så fort det praktisk er mulig. Det får vi jobbe med. Vi vil få betydelig drahjelp av dommerforeningen som vil vende seg mot ham» skrev generalsekretæren i NFF.

LES BJERKETVEDTS EPOST I SIN HELHET HER.

Bjerketvedt var på det tidspunktet Edvartsens sjef, siden dommeren også har hatt en sivil jobb som seksjonsleder i fotballforbundet.

Det var TV 2 som først omtalte den feilsendte e-posten i generelle vendinger i går. VG er imidlertid i besittelse av eposten, og publiserer nå det oppsiktsvekkende innholdet i sin helhet.

SE PÅL BJERKETVEDTS SVAR NEDERST I SAKEN.

SPARKET FRA NFF: Toppdommer Svein-Erik Edvartsen mistet jobben som seksjonsleder og får ikke dømme i 2017 eller 2018. Foto: Helge Mikalsen , VG

Eposten ble skrevet natt til lørdag 22. april, bare timer etter at partene hadde møttes på Ullevaal stadion.

Det var da spilt fem serierunder av årets eliteserie. Etter å ha kranglet med dommersjef Terje Hauge, hadde ikke Edvartsen dømt en eneste serierunde. Han sto knallhardt på at han måtte settes opp i den sjette runden, mens fotballforbundet tilsynelatende åpnet for et «comeback» først i runde syv.

Pål Bjerketvedt åpner med å skrive at han har vært involvert i flere vanskelige personalkonflikter gjennom årene, men aldri noen i nærheten av den som har ritt norsk fotball som en mare i år.

«Jeg tenker på uforutsigbarheten, aggressiviteten, truslene og uakseptabel oppførsel. Og ikke minst høyst merkverdige vurderinger» skriver NFF-toppen.

Og:



«Situasjonen er både svært overraskende og skuffende. Men også meget avslørende for Edvartsens personlighet. Skremmende, rett og slett. Han velger altså å sette dommerkarrieren, og selvsagt også seksjonslederjobben, i spill. Fordi han må følge en naturlig prosess og vente i én uke med å dømme igjen» heter det i eposten.

Så du? Her er e-postene NFF mener Edvartsen står bak

Etter det VG forstår reagerer Svein-Erik Edvartsen på fire konkrete punkter etter å ha lest Bjerketvedts e-post:

1. De svært krasse personkarakteristikkene av Edvartsen.

2. At Bjerketvedt og NFF tilsynelatende tok Terje Hauges parti og forsøkte å overtale ham til å fortsette i jobben.

3. At Bjerketvedt kontaktet sjef for dommerforeningen (Ola Hobber Nilsen) med beskjed om å ringe Terje Hauge.

4. At NFF skal ha jobbet frem en avtale der målet var at Edvartsen skulle takke nei.

Fikk du med deg? Eksperter om Edvartsen-saken: – NFF må bevise grovt pliktbrudd

EDVARTSENS ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Helge Mikalsen , VG

Svein-Erik Edvartsen henviser til sin advokat John Christian Elden på spørsmål om en kommentar til den feilsendte e-posten som først ble omtalt av TV 2.

«Jeg ser begrenset verdi i å kommentere en lekket e-post mellom partene, men gjør meg selvsagt mine refleksjoner. Hvorfor arbeidsgiver sender den til pressen nå, er imidlertid uklart. Den taler dem ikke til ære, og jeg får litt sånn Donald Trump junior-følelse når han legger frem mailer om sitt samarbeide med Russland. At NFFs ledelse legger en strategi for å bli kvitt en medarbeider, samtidig som de utad støtter han og hyller hans arbeide som seksjonsleder, kan jo være uttrykk for et dobbeltspill av dimensjoner som ikke engang fotballen burde begå» skriver den profilerte advokaten til VG.

To uker etter at Bjerketvedt feilsendte e-posten, 9. april, ble Edvartsen-saken tilsynelatende løst da partene ble enige om at 38-åringen ikke dømmer mer i 2017-sesongen. For dette fikk han en kompensasjon på snaut 700.000 kroner.

Jobben som seksjonsleder i NFF beholdt han helt til tirsdag denne uken, da han ble avskjediget med umiddelbar virkning. Da ble det også klart at han ikke dømmer fotball i 2018.

Fotballforbundet mener Edvartsen står bak minst fire e-poster sendt i falske navn, der omtalen av ham selv er positiv, mens dommersjef Terje Hauge får kritikk. Edvartsen nekter for dette, og varsler at han vil ta saken til retten.

Så du denne? Hockeyforbundet støtter NFF

«Fra Edvartsens side er saken enkel: Han ønsker ikke å bli kjøpt ut, men å jobbe for fotballen og dens interesser sammen med de gode medarbeiderne i sin seksjon som har støttet han i denne situasjonen» skriver John Christian Elden.

– IKKE PRESENTERT SOM VARSLERSAK: Det sier fotballpresident Terje Svendsen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Svein-Erik Edvartsen skal ha bedt om et møte med fotballpresident Terje Svendsen noen dager etter at han ved en feil mottok Bjerketvedts e-post. De to møttes i en losje på Ullevaal stadion 27. april i år. Edvartsen skal angivelig ha gitt uttrykk for at han anså dette for å være «varsling», og at fotballpresidenten burde involvere seg.

– Vi har ikke fått noen tilbakemelding på hvordan presidenten har behandlet varslingen, sier advokat Elden, som legger til at han har purret flere ganger på et svar.

Terje Svendsen sier dette om møtet med Edvartsen, på e-post gjennom NFFs kommunikasjonssjef Svein Graff:

«Svein-Erik Edvartsen tok tilfeldig kontakt med meg under et arrangement på Ullevaal. Han informerte kort om den feilsendte e-posten, som jeg allerede var informert om av generalsekretær. Informasjonen ble ikke presentert som en varslersak».

Bjerketvedt: – Holdt ikke Edvartsen for narr

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt (57), mener den feilsendte e-posten trekkes frem for å flytte fokus bort fra hva avskjedssaken rundt Svein-Erik Edvartsen (38) egentlig handler om.

Det skriver Bjerketvedt i en epost etter å ha blitt konfrontert med at VG ville publisere hele e-posten.

NFF-toppen understreker at e-posten var merket «konfidensiell» og kun ment for medlemmene i forbundets ledergruppe.

– Det er ingen hyggelig opplevelse å sende e-post feil, hverken for avsender eller mottager. Meget beklagelig, skiver Bjerketvedt.

– Karakteristikkene av en ansatt seksjonsleder må sies å kunne kalles tøffe. Er dette en vanlig form internt når det stormer i NFF?

– Det var syv mottagere av e-posten, ledergruppens medlemmer. E-posten er ikke ment for andre enn dem og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens atferd i det aktuelle møtet, skriver Bjerketvedt.

Han understreker at den feilsendte e-posten var kjent for Edvartsen da partene inngikk et forlik 9. mai, men at den ikke var noe tema under forhandlingene.

Så du denne? NFF etterforsker Edvartsen-meldinger bakover i tid

På spørsmål om hvorfor NFF jobbet bevisst for å få Edvartsen til å takke nei, og om dommeren og offentligheten i så måte ble holdt for narr i vår, svarer Bjerketvedt:

– Formuleringen tar utgangspunkt i at han til vår store overraskelse var svært konfronterende i et møte som fra vår side skulle klarere ut gode løsninger. Vi forsto i møtet at det ville bli brudd og mente vi var tjent med at han selv var den som brøt dialogen om det vi så på som en god og konstruktiv løsning. Vi har selvsagt ikke holdt Edvartsen for narr. E-posten dokumenterer at vi la fram gode og konstruktive løsninger.

– Har dere brukt dommerforeningen som et instrument i denne konflikten?

– Vi var i en situasjon der dommersjefen opplevde situasjonen svært utfordrende, og vi var redd han ville trekke seg. Det hadde skapt en uholdbar og dramatisk situasjon. Det var derfor viktig at han ble fulgt opp av sine nærmeste overordnede og dommernes øverste tillitsvalgte i dommerforeningen, som i brevs form hadde uttrykt sterk mistillit til Edvardsen og like sterk støtte til Hauge noen dager i forveien. Derfor visste vi at dommerforeningen ville gi sin fulle støtte til NFF/dommerseksjonen ved et brudd mellom partene, mener NFFs generalsekretær.

VG har i to dager forsøkt å få kontakt med lederen i Norsk Fotballdommerforening (NFDF), Ola Hobber Nilsen, for kommentarer om utviklingen i Edvartsen-saken, men har ikke lyktes.