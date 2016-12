Lene Mykjåland (29) er klokkeklar: Kvinnelandslagets neste sjef må ha en solid CV – og bør ikke være fra egne rekker.

– Det valget de står overfor nå er så utrolig viktig. Òg signalet det sender, sier Mykjåland til VG.

Norges Fotballforbund (NFF) jobber i disse dager med å finne ny landslagstrener for det norske kvinnelandslaget i fotball, og VG erfarer at både LSK Kvinner-trener Monica Knudsen og J19-landslagstrener Nils Lexerød har vært i intervju til stillingen flere ganger. En av disse trolig blir tilbudt jobben.

Roger Finjord ble landslagstrener i 2015 etter å ha vært Even Pelleruds assistent i årene før. Et opprykk à la det, fra lønningslisten på Ullevaal, tror ikke Lene Mykjåland er veien å gå for NFF denne gangen.

– Nå er det blitt hentet veldig mye fra egne rekker i lang tid. Jeg tror alle trenger input utenfra. Spesielt akkurat nå. Det er lurt å hente noen utenfra, for å skape ny giv, sier Mykjåland.

Har troa på Knudsen

Hun vet lite om den hete kandidaten Nils Lexerød – «det kan godt hende han er kjempeflink» – men mener at den neste landslagssjefen bør ha følgende:

– God erfaring fra høyt nivå. Og gode resultater. Det synes jeg er viktig.

Lexerød har tidligere trent herrelaget til Kvik Halden i 2. divisjon og vært assistenttrener i Sarpsborg 08 før han ble trener for J19-landslaget.

– Jeg synes det bør stilles større krav til en A-landslagsjobb enn J19-erfaring, tillegger Mykjåland.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Nils Lexerød i sakens anledning.

Mykjåland synes samtidig at Monica Knudsen er en «kjempekandidat».

– Men jeg er sikkert ikke objektiv. Jeg har vært veldig fornøyd med henne i de årene jeg har hatt henne i LSK. Hun hadde «nailet» en landslagsjobb, fortsetter Mykjåland, som etter alt å dømme er ferdig å spille på toppnivå.

Hun røk korsbåndet i cupfinalen forrige måned og dermed gikk også drømmeovergangen til Paris Saint-Germain i vasken. Mykjåland står med 91 kamper og 14 scoringer for det norske landslaget.

SKADET: Lene Mykjåland forlater cupfinalen på båre 19. november. Det viste seg å være et røket korsbånd. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Ikke involvert

Landslagskaptein Maren Mjelde er derimot trygg på at hun spiller for Norge de neste årene.

– Jeg har tenkt til å spille lenge. Så lenge treneren synes jeg er god nok, sier den nysignerte Chelsea-spilleren til VG.

KAPTEIN: Maren Mjelde intervjues etter Avaldsnes' 2-5-tap for Lyon i Champions League i oktober. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Hun har ingen sterke meninger om hvem eller hva Norges Fotballforbund bør se etter i jakten på ny landslagssjef.

– Jeg er opptatt av at vi får en trener som kan ta oss til nye høyder, sier Mjelde.

Hun forteller at hverken hun eller spillerne er blitt informert underveis i ansettelsesprosessen.

– Vi har ikke fått noen spørsmål om hvem vi ønsker. Bare blitt informert om at det jobbes godt med. Og det er helt greit.

Avklaring før nyttår

Torsdag fortalte fotballpresident Terje Svendsen at fotballforbundet nå er inne i sluttfasen av jobben med å finne Roger Finjords arvtager.

– Først er det å bestemme hvem som er den best kvalifiserte til jobben, så vil det være forhandlinger med den, og vi håper at det er sluttført før vi sender opp rakettene på nyttårsaften