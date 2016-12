Fotballpresidenten åpner for Semb som midlertidig landslagssjef

COMEBACK? Fotballpresident Terje Svendsen (t.h) åpner for at Nils Johan Semb kan bli en midlertidig løsning som landslagssjef frem til den langsiktige løsningen er på plass. Her er de to NFF-lederne i forbindelse med en kvinnelandskamp i Ulsteinvik i høst.

Foto: Jostein Magnussen

VG