Eksperter om Edvartsen-saken: – NFF må bevise grovt pliktbrudd

Arbeidsretts-ekspert Jan Tormod Dege mener Norges Fotballforbund har en god sak dersom de kan bevise sine påstander mot avskjedigede Svein-Erik Edvartsen (38).

– Hvis det er riktig at Edvartsen har skrevet fire eposter som er støtteerklæringer til ham som dommer, og ikke fra dem som de utgir seg for å være fra, vil han – nært sagt uaktet innholdet – ha et stort arbeidsrettslig problem som er uforenlig med den tillit man kan forvente å ha til en person med så viktig stilling som Edvartsen nå har, sier Dege, advokat og ekspert på arbeidsrett, til VG.

Knyttes til eposter



Sentralt i avskjedigelsen av Svein-Erik Edvartsen står altså fire eposter. NFF bekreftet i sommer at de gransket en rekke eposter som skal ha blitt sendt til ulike mottagere, hvor fellesnevneren var at innholdet var fordelaktig for den tidligere toppdommeren.

Fotballforbundet mener nå, etter det VG forstår, at de har bevis for at Edvartsen står bak fire av epostene. Disse skal være sendt i andres navn.

38-åringen nekter derimot bestemt for at han har noe som helst med disse epostene å gjøre. Etter det VG erfarer mener NFF at Edvartsen gjennom epostene har «brutt ned tilliten som skulle bygges opp overfor dommer-Norge». På siden av dette sier NFF også at Edvartsen ikke får dømme fotballkamper i 2018.

– Grunn til avskjed



Kommunikasjonssjef Svein Graff fortalte VG tirsdag at Edvartsen «har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF».

– Hvis NFF kan bevise dette, er det grunn til avskjed med øyeblikkelig fratreden i denne stillingen, sier Dege til VG.

– Jeg kjenner lite til denne saken og faktum er sikkert mer sammensatt enn dette. Det jeg kan si er at dersom denne opptreden bevises i retten kan den – etter en konkret vurdering – klassifiseres som grov illojalitet i arbeidsforholdet, noe som etter rettspraksis kan føre til oppsigelse eller avskjed. Dette blir opp til retten å vurdere og jeg vil ikke kommentere dette nærmere, sier partner i advokatfirmaet SANDS, Per Ragnar Bronken.

ARBEIDSRETTSADVOKAT: Per Ragnar Bronken. Foto: SANDS

– Alvorlig reaksjon



Arbeidsrettsadvokat Bronken sier til VG at det er viktig å skille mellom en ordinær oppsigelse som «krever saklig grunn» – og en avskjed som «krever noe mer».

– En avskjed er en alvorlig reaksjon fra arbeidsgivers side. Det innebærer at arbeidstageren må gå på dagen og ikke har noe oppsigelsestid. Ved avskjed har han heller ikke rett til å stå i stillingen hvis han vil bestride den, sier Bronken, på spørsmål om hvor solide beviser man må for å avskjedige en person.

– Ved avskjed stilles det betydelig strengere krav og det er betydelig høyere terskel å gå til avskjed sammenlignet med oppsigelse. Arbeidsgiver må da påvise at arbeidstager er skyldig i såkalt grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold. Det er klart hvis han er avskjediget så skal det ligge et alvorlig forhold til grunn. Det kan det ikke være tvil om. Beviskravet ved avskjed er også noe høyere enn ved oppsigelse, sier arbeidsrettsadvokaten.

Kan i teorien returnere



Svein-Erik Edvartsen bestrider på sin side avskjedigelsen. Hans advokat, John Christian Elden, har langt på vei sagt at saken kommer til å avgjøres i retten. I en slik rettssak er det forbundet som har bevisbyrden, sier Bronken.

Hvis NFF klarer å påvise at det er tilstrekkelig grunnlag for å avskjedige Edvartsen, så blir avskjeden stående. Den tidligere seksjonslederen og toppdommeren kan anke til lagmannsretten og høyesterett.

– Hva skjer om NFF ikke kan legge frem en god nok grunn for avskjeden?

– Utfallet for Edvartsen, dersom han vinner frem, avhenger litt hva slags påstand han legger ned. Edvartsen kan etter loven legge ned påstand om å komme tilbake i stillingen. Det er det lite trolig at de vil gjøre. Det mest naturlige er å legge ned påstand om erstatning. Hvis han vinner vil han da som et utgangspunkt få dekket sitt økonomiske tap, som han er pådratt på grunn av den avskjedigelsen han mottok. I tillegg til en oppreisningserstatning og få dekket saksomkostningene, sier Bronken.

– Hva legger du i å få dekket «sitt økonomiske tap»?

– Det vil si, dersom Edvartsen står uten jobb frem til dommen i tingretten som vi kan anta at kommer på vårparten 2018, å få dekket det økonomiske tapet i den perioden. Han kan også få dekket fremtidige økonomiske tap, dersom retten finner at det vil være vanskelig for Edvartsen å få nytt inntektsbringende arbeid innen rimelig tid grunnet avskjeden. Men i kroner og øre blir det umulig å spekulere.

Lang konflikt



Edvartsen-saken startet i vinter som en bitter krangel mellom Edvartsen og dommersjef i NFF, Terje Hauge.

Idet tvisten virket å være løst, gikk deretter flere toppdommere ut og hevdet seg trakassert av Edvartsen. Han svarte med anklager om akkurat det samme fra motparten.

Deretter kom anklager om falske eposter, dagens oppsigelse – og nå en mulig påfølgende stevning for retten.