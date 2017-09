Ekspert om EM-håpet etter ny U21-nedtur: - Nærmest utopisk

(Kosovo U21 - Norge U21 3-2) Et perlefrispark signert Martin Ødegaard (18) og en tidlig 2-0-ledelse til tross: Norge gikk på et forsmedelig tap mot Kosovo.

Null poeng på to kamper. Det er fasiten for Leif Gunnar Smeruds U21-gutter i EM-kvaliken.

Fredag var det nok en gang Kosovo som kunne juble høyest til slutt, og denne gang var det ikke på grunn av at Norge, som valset over kosovoerne med hele 5-0 hjemme på Marienlyst, hadde rotet med det administrative og fikk seieren omgjort til tap.

For da pipeblåseren sa at nok var nok i varmen i Mitrovica, sto det 3-2 i målprotokollen i favør hjemmelaget. Et mer enn skuffende resultat for et norsk mannskap som allerede er bakpå i kampen om å komme til EM i 2019.

– Vi kan snart se langt, langt etter EM i Italia og San Marino, konstaterte TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Det ser nesten umulig ut å komme til EM, fortsatte han.

Det er ekspert Lars Tjærnås enig i.

– Sjansene nå er minimale, nærmest utopiske, sier han til VG.

– Hvor gikk det galt i dag?

– Det var forsvarsspillet som felte oss. De gjorde enkle feil som ikke burde være mulig på dette nivået. Vi greide ikke å beskytte bakrom, og så hadde vi altfor lavt tempo i ball, særlig i andreomgang, svarer Tjærnås.

At det skulle ende slik, med 3-2-seier til Kosovo, skulle man imidlertid ikke tro da kampuret hadde passert 25 minutter.

Da ledet Norge 2-0 etter en tidlig scoring fra Henrik Bjørdal og et perlefrispark rett i krysset fra 25 meter signert Martin Ødegaard.

– Ødegaard er den store forskjellen hver gang han spiller for U21, menter TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Men så, rett før pause, kom sjokket. To scoringer på to minutter av Enis Bytyqi og Florent Hasani gjorde at de norske U21-gutta hang med hodet inn til hvilen, mens Kosovo-spillerne nærmest jublet.

Etter pause fortsatte jubelen for hjemmelaget, for rett før slutt gikk vondt til verre for U21-laget til Norge, som på sin side slet med å skape de store sjansene.

Bytyqi fikk vende opp i feltet og dunket inn seiersmålet fra skrått hold med tre minutter igjen på klokka.

Dermed endte det 3-2 til Kosovo, som nå står med seks poeng etter to kamper. Norge står på sin side med 0.

I tillegg til Kosovo består Norges EM-kvalifikasjonsgruppe av Irland, Israel, Tyskland og Aserbajdsjan. Vinneren går rett til EM mens nummer to spiller playoff dersom den er blant de fire beste toerne. Det er totalt ni grupper.

Norges neste kamp kommer allerede om et par dager. Den 5. september venter Israel på hjemmebane.

