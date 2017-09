Edvartsen skal ha blitt tilbudt millionsum i sluttpakke

Norges Fotballforbund skal ved to anledninger ha forsøkt å tilby Svein-Erik Edvartsen (38) et millionbeløp for å slutte i jobben som seksjonsleder i forbundet.

Det skjer et halvår etter at konflikten mellom NFF og toppdommer Edvartsen eksploderte i media.

Edvartsen sa seg villig til å ta ett års pause som dommer, men fortsatte i jobben som seksjonsleder for samfunnsavdelingen i fotballforbundet. Det er den jobben 38-åringen nå angivelig forsøkes fjernet fra.

Les også: Hevder Edvartsen er ferdig i NFF-jobb

– Overrasket



– Jeg har jobbet hele uken blant annet med å planlegge aktiviteter for flerkulturelle, Idrettens Karrieresenter, sette meg inn i nye UEFA-prosjekter, og medieplan samfunnsansvar iht. avtale med sjefen min. Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med mine dyktige medarbeidere i seksjonen, og ble overrasket da jeg leste i media at jeg var ferdig i NFF, sier Edvartsen til VG i dag.

Etter det VG forstår ble det avholdt et møte mellom partene i juni. Her forteller kilder med kjennskap til konflikten at NFF tilbød Edvartsen full lønn ut 2017, samt i hele 2018, mot at han aksepterte å slutte frivillig.

Summen som ble lagt på bordet skal ha vært nærmere 1,5 millioner kroner. Edvartsen avviser imidlertid å ha gjort noe galt, og skal ha avslått tilbudet. Deretter ble det avholdt et nytt møte mellom NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt, NFF-advokat Magnus Stray Vyrje, Svein-Erik Edvartsen og hans advokat, John Christian Elden i dag, fredag. Heller ikke da ble det noen løsning.

Pål Bjerketvedt sier til VG at han ikke kan kommentere pengebeløpet på 1,5 millioner – den påståtte summen – for å bli kvitt den omstridte seksjonslederen i NFF.

– Jeg ser at Elden er ute med kommentar. Det jeg kan si er at vi er i dialog for å lande danne saken, og vi vil fortsette til vi har en konklusjon, sier Pål Bjerketvedt.

Rettsapparatet neste?



Sjansen for at saken ender i rettsapparatet omtales nå som større enn noen gang.

– Vi har hørt signaler om at ledelsen ville kjøpe ham ut i juni, med et høyt pengebeløp, og fikk tilbud om full lønn ut 2018, men vi avslo det da Svein-Erik Edvartsen heller ville jobbe med fotball. Etter det har vi hverken fått eller bedt om nye tilbud. At arbeidsgiver ber om møter, betyr ikke at det er noen forhandlinger. Men vi stiller selvsagt opp, sier advokat Elden til VG.

Bjerketvedt påpeker at i en tvist kan alt skje. Men at NFF bestreber seg på å finne en løsning.

Edvartsen har hatt pappapermisjon i sommer, og returnerte på jobb denne uken.

På spørsmål om det ble holdt et nytt møte i dag, der Edvartsen på nytt skal ha blitt forsøkt kjøpt ut av lederstillingen sin, svarer advokaten:

– Vi kommer i møter når arbeidsgiver ber om det, men har avvist å diskutere noen sluttpakke. Det ble avvist i juni, og det var ingen endring på det i dag. Han trives godt i jobben og har fantastiske medarbeidere i seksjonen sin, sier Elden.

TV 2 har fredag omtalt hvordan fotballforbundet nå angivelig forsøker å kvitte seg med Edvartsen, også fra den administrative jobben han har på Ullevaal stadion.

– Hva tenker dere om TV 2s sak i dag?

– Det er svært spesielt med denne type lekkasjer fra det indre liv i NFF, svarer Elden.

Etter det VG erfarer har Edvartsen allerede fått snaut 700 000 kroner for gi opp dommergjerningen i 2017. Dersom dette også blir en realitet i 2018, som TV 2 nå skriver, vil 38-åringen få flere hundre tusen kroner til.

I tillegg kommer etter det VG forstår utgiftene til Edvartsens advokat, profilerte John Christian Elden. Hadde Edvartsen akseptert tilbudet i juni, ville avskjeden altså kostet fotballforbundet et sted mellom 2,4 og 2,6 millioner kroner, i følge VGs kilder.

Røk uklar



38-åringen var rangert som landets nest beste fotballdommer i fjor, og dømte VM-kvalifiseringskamp så sent som i mars. På våren ble det kjent at Edvartsen og dommersjef i NFF, Terje Hauge, hadde røket uklar. Senere ble Edvartsen anklaget for mobbing og trakassering av tidligere dommerkolleger, som omtalte ham som svært krevende. Edvartsen svarte med å vise til det han på sin side opplevde som trakassering.

Han avviser også påstandene om at han skal stå bak en rekke e-poster sendt i andres navn, der fellesnevneren er at samtlige omhandler nettopp Svein-Erik Edvartsen.

Etter en lengre konflikt, bredt omtalt i norsk presse, ble hevdet at konflikten mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge var løst.

Det viste seg imidlertid ikke å stemme. 26. april skulle Edvartsen beklage seg overfor dommerkollegene i et møte på Gardermoen, men allerede dagen etter skrev dommerforeningen et brev til NFF hvor de ytret at de ikke ønsket å se Edvartsen som eliteseriedommer før situasjonen endret seg.

Fire dager senere kom løsningen: Edvartsen dømmer ikke mer på toppnivå i 2017, men det ble hevdet at han kunne returnere i 2018.

I et TV 2-intervju 16. mai varslet Svein-Erik Edvartsen at han ville endre sin væremåte som følge av mobbeanklagene fra dommermiljøet.

I løpet av det 25 minutter lange intervjuet påpekte han hele ni ganger at han «legger seg flat».

– De tekstmeldingene som har kommet frem i mediene den siste tiden, er det selvfølgelig jeg som har sendt, og det er ingen grunn til å holde noen forsvarstale der. Det er bare å legge seg helt flat for at jeg sendte de meldingene. Det går ikke an å forsvare det, sa Edvartsen til TV 2.