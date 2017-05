Edvartsen-konflikten løst: Dømmer ikke i 2017

Svein-Erik Edvartsen (37) og Norges Fotballforbund har signert en avtale som gjør at toppdommeren ikke blir å finne på banen i årets eliteseriesesong.

Det bekrefter partene tirsdag formiddag, etter at konflikten mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge har vært offentlig kjent i over seks uker.

Hauge har truet med å trekke seg dersom Edvartsen tas inn i varmen som eliteseriedommer igjen, og har fått støtte fra dommerforeningen.

I tirsdagens avtale kommer det frem at Edvartsen ikke vil dømme på toppnivå i 2017. Det ligger imildertid i kortene at landets nest beste dommer kan komme tilbake på banen i 2018-sesongen - dersom «tilliten blir gjenopprettet». Hva dette innbærer, sier tirsdagens pressemelding ingenting om.

Avtalen kommer i stand etter omfattende møtevirksomhet mellom partene de siste dagene.

I avtalen heter det også at Edvartsen vil bli honorert av fotballforbundet i 2017, selv om han altså ikke dømmer kamper.

«For å skape ro, gjenopprette tillit og av hensyn til alle parter, har Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund blitt enige om å avslutte Edvartsens toppdommerkontrakt for 2017. NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser. Edvartsen vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018» heter det i pressemeldingen.

DOMMERSJEF: Terje Hauge fortsetter som dommersjef i NFF. Hva som skjer når Edvartsen trolig returnerer som dommer i 2018, sier pressemeldingen ingenting om. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

VG vet at Edvartsen og hans nære støttespiller, advokat John Christan Elden, på et tidspunkt i konflikten vurderte å ta saken til Oslo tingrett. Den løsningen slipper partene etter enigheten man kom frem til tirsdag.

«NFF har meddelt Edvartsen at han igjen kan være aktuell som dommer i 2018, dersom han gjenoppretter tillit» står det i dagens pressemelding.

Edvartsen-advokat John Christian Elden sier at dommeren er godt fornøyd, og at han jobber aktivt mot å komme tilbake som toppdommer i 2018:

«Han tar ansvaret for å skape ro i fotballnorge, og blir ikke økonomisk skadelidende for det. Han er ikke utestengt fra noe sted, men skaper ro i en splittet dommerverden. Vi mener dette er en forsvarlig og klok avtale til fotballens beste» skriver Elden i en epost til VG.

Følte seg trakassert



Før helgen sto en av Edvartsens tidligere assistenter frem og fortalte om det han opplevde som mobbing og trakassering fra Edvartsens side.

Reidar Gundersen (40), som var Edvartsens assistentdommer fra 2014 til 2015 og har dømt på Eliteserie-nivå siden 2008, tok et oppgjør med det han mener er respektløs atferd over tid.

– Det går på mobbing og trakassering av kolleger over tid. Jeg velger å gjøre dette av respekt for kollegene mine. For dem som har opplevd det og ikke tør å stå frem, og for dem som har vært vitne til det og heller ikke tør å stå frem. Og ikke minst for at de som kommer til senere ikke skal få oppleve dette. Og selvfølgelig også for dommersjef Terje Hauge, som har fått mye ufortjent tyn i media, sa Gundersen til VG.

Edvartsen-advokat John Christian Elden svarte følgende:

– Edvartsen bekrefter at han stiller store faglige krav, særlig når det dømmes i internasjonal fotball. Det er også derfor han er rangert som nummer 2 i Norge. Tonen er til tider både røff og direkte.

HEVDER SEG TRAKASSERT: Reidar Gundersen la frem denne SMS-en før helgen. Han følte seg trakassert av Edvartsen da de to dømte sammen. Foto: Skjermdump

– Fotballdømming på topp nasjonalt og internasjonalt nivå krever mye – og ikke minst klare prioriteringer. For å lykkes på toppnivå må fotballdømming alltid prioriteres. Når det er snakk om internasjonale kamper, visste de alltid at Edvartsens team ville få to kamper i løpet av sommerferien. De visste tidlig hvilke datoer som måtte sperres til fotball. Til tross for dette, booket Gundersen ferie på de samme datoene. Dette satte teamet for øvrig i krevende situasjoner.

Konflikten mellom Edvartsen og dommersjef Terje har pågått i lang tid, men ble kjent for offentligheten i slutten av mars.

Den har gjort at Edvartsen ikke har dømt en eneste kamp i årets eliteseriesesong.

Nå forlenges altså pausen, etter at partene har kommet til enighet.

Edvartsen var opprinnelig mektig irritert på Hauge, da han ikke fikk velge seg en ny assistent etter at Svein Oddvar Moen hadde plukket en av hans egne linjemenn.

Edvartsen mente vanlig praksis ville være at han valgte først, ettersom han er rangert som landets nest beste dommer. Deretter fjernet Hauge mentoren til Edvartsen gjennom 13 år, Rune Pedersen, og tok istedet selv rollen.

Det gjorde ikke Edvartsen mer blid i en allerede opphetet situasjon.

Hauge skal ha truet med å trekke seg flere ganger i prosessen, og dommerforeningen innstilte at Edvartsen ikke tas tilbake i varmen. De mener 37-åringen fra Hamar opptrådte illojalt underveis i konflikten med Hauge.

Gundersen sa dommerne har stått samlet i konflikten og støtter dommersjef Hauge.

Det er imidlertid grunn til å tro at Svein Erik Edvartsen, som har drevet med dømming i 23 år, skal tilbake som toppdommer i 2018.

To kilder har uavhengig av hverandre fortalt VG at Edvartsen beklaget på et oppvaskmøte på Gardermoen for to uker siden. Senere ble Røde Kors-topp Sven Mollekleiv koblet på som megler i konflikten, uten at det løste floken.

Men etter møter både før helgen og utover mandagskvelden, kom det altså endelig en løsning.