Edvartsen-konflikten: Her er det bare tapere

Kommentar Uansett hvilket rettslig utfall Edvartsen-saken til slutt måtte få, vil konflikten etterlate store sår på begge sider.

Én eneste positiv ting er det mulig å trekke frem, i en sak som ellers bare er vond og vanskelig: Nå vil det i det minste tvinge seg frem en løsning.

Dermed vil norsk fotball slippe den seigpiningen det lå an til å bli, ved at Svein-Erik Edvartsen skulle tilbake igjen som dommer, men uten at den underliggende konflikten var løst, eller at det var lagt til rette for at forsoning skulle være mulig.

Men ellers er jo dette bare sorgen, og en sak der det ikke finnes noen vinnere.

For Svein-Erik Edvartsen er konsekvensene allerede store. Han får verken gleden av å dømme eller pengene som følger med vervet. Han har måttet håndtere å bli utsatt for svært grove beskyldninger mot egen person, noe som forsterkes betydelig gjennom hvordan NFFs generalsekretær karakteriserte ham i eposten som skulle til ledergruppen i forbundet, men ved en feil ble sendt til Edvartsen selv. Og nå er han også avskjediget fra jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar. Det er, rent menneskelig sett, en rimelig tøff situasjon å takle.

Men i hvilken grad det til syvende og sist er grunn til å synes synd på ham, har en sammenheng med den siste utviklingen i saken, nemlig beskyldningene om at han skal ha sendt eposter under falskt navn.

Dersom NFF har rett i at dette lar seg bevise, har han unektelig opptrådt illojalt overfor egen arbeidsgiver. Og det er i tilfelle forståelig at fotballforbundet ikke lenger har tillit til at Edvartsen kan være ansatt på Ullevaal.

For selv om mye av innholdet fremstår forholdsvis uskyldig, er det jo ikke greit å fabrikkere avsendere for å skape støtte for egen sak.

Men her er det viktig å understreke at Norges Fotballforbund har bevisbyrden for at så har skjedd. Edvartsen selv blånekter for å ha seilt under falskt flagg, og det vil også bli et rettslig tema om metodene de har anvendt for å ettergå epostene, er innenfor eller ei.

For arbeidsgiversiden har dette åpenbart vært en veldig vanskelig sak å håndtere, og det er alltid lettere å sitte på utsiden og rope etter løsninger, enn det er å være den som sitter med ansvaret.

Like fullt er det all grunn til å problematisere hvordan NFF-ledelsen har håndtert saken, uansett hva fasiten om epost-problematikken måtte være.

Det er selvsagt i seg selv en utrolig tabbe å sende en epost om Edvartsen til nettopp Edvartsen, men det er også grunn til å sette spørsmålstegn ved innholdet i teksten generalsekretær Pål Bjerketvedt mente å sende til ledergruppen.

Den er nærmest et totalt karakterdrap på en ansatts personlighet, som ble sendt ut fra toppsjefen til åtte personer. Er det greit å omtale en ansatt slik, samme hvor vrien saken er?

Det er også litt vanskelig å tolke hva som ligger i formuleringen «Vi jobber helt bevisst med at han skal være den som sier nei til vårt tilbud».

Overordnet sett er det et tiltagende problem at Norges Fotballforbunds «track record» om problemløsning ikke er spesielt tillitvekkende, med Dilling, Drillo, åpenhetsdebatten og forskjellsbehandling av kjønn blant verkebyllene.

Tilliten ble ytterligere svekket av at evalueringen av sommerens EM-fiasko for kvinner, som de valgte å legge frem på valgdagen, viser at Ada Hegerberg slett ikke var så alene som toppene søkte å fremstille det som, da de nærmest stemplet spissen som en marginalisert kverulant.

I Edvartsen-saken er det selvsagt fortsatt teoretisk mulig at partene kan sette seg ned igjen og komme frem til en eller annen løsning, men med den siste tidens utvikling virker det stadig mindre sannsynlig.

Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund kommer aldri til å kunne jobbe sammen igjen.

Men de kommer nok til å ha mye med hverandre å gjøre likevel - og det kommer ikke til å gjøre godt for noen av partene.