Graham Hansen om EM-trekningen: - Det er en kul gruppe

I dag ble gruppene til sommerens EM-turnering i Nederland trukket, og Caroline Graham Hansen tror Norge har gode sjanser til å komme videre.

Norge er blitt trukket i gruppe med Nederland, Danmark og Belgia.

Caroline Graham Hansen, som for en ukes tid siden pådrog seg et brudd i leggbeinet og er satt ut av spill fram til nyttår, ser positivt på lagene de skal møte.

– Det er en kul gruppe vi har havnet i. Nederland og Belgia passer oss bra. Vi slo Nederland 4-1 sist vi møtte dem, og vi vant 2-1 og 4-1 mot Belgia, sier hun til VG.

– Hvorfor passer de to lagene dere så godt?

– De har ganske treige forsvarsfirere, og det passer oss godt. Vi har mye fart på topp. Det er også stas at vi får spille åpningskampen, sier hun.

EM-gruppene: Gruppe A: Nederland, Norge, Danmark, Belgia. Gruppe B: Tyskland, Sverige, Italia, Russland. Gruppe C: Frankrike, Island, Østerrike, Sveits. Gruppe D: England, Skottland, Spania, Portugal.

Norge var seedet på nivå to under tirsdagens trekning sammen med Sverige, Spania og Sveits. Regjerende mester Tyskland var toppseedet sammen med Frankrike og England.

Tyskland havnet i gruppe med Sverige, hvilket betyr at det tidlig i neste års EM-sluttspill blir en reprise av sommerens OL-finale i Rio. Den vant Tyskland 2-1.

– Vi har havnet i en tøff gruppe. Sverige er et lag vi kjenner godt, og de er en vanskelig motstander, sa Tysklands landslagssjef Steffi Jones etter tirsdagens trekning ifølge NTB.

Tyskerne blir store favoritter til neste års mesterskap i Nederland. De seks siste EM-sluttspillene for kvinner har endt med tysk seier. Sist et lag snøt Tyskland for EM-tittelen var i 1993. Da gikk Norge til topps etter 1-0-seier over Italia i finalen.

Østerrike, Belgia, Portugal, Skottland og Sveits er debutanter i EM-sammenheng.

Åpningskampen mellom Norge og Nederland spilles i Utrecht søndag 16. juli. Den kampen ser Nederlands landslagssjef Arjan van der Laan fram til.

– For turneringen blir det en bra kamp, og vi må være godt forberedt mot et så sterkt lag (som Norge), sa han i Rotterdam tirsdag.