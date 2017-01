Norge-aktuelle Bradley har landet i Oslo

Norge-aktuelle Bob Bradley ankom i dag Norge.

Bob Bradley ankom i dag Norge. Det skriver TV 2. Amerikaneren landet på Gardermoen og skal ha gått rett i et møte på flyplasshotellet.

Bradley har blitt knyttet til den ledige trenerjobben for det norske landslaget etter at han fikk sparken som Swansea-manager i romjulen. Bradleys agent Ron Waxmann bekreftet overfor VG sist uke at 58-åringen er interessert i jobben.

– Jeg er her for å møte noen venner. Det er kjapt inn og ut etter det som har skjedd i Swansea, sier Bradley til TV 2.

Hemmelighetsfull

På spørsmål om den norske landslagsjobben er interessant, svarer Bradley bare at han «likte sin tid i Norge veldig mye».

Overfor TV 2 vil Bradley heller ikke avsløre detaljer om møtet på Gardermoen eller et mulig tilbud fra Norges Fotballforbund.

– Det er for tidlig å si noe om mine videre planer. Det som skjedde i Swansea ligger fremdeles friskt i minne. Nå vil jeg tenke gjennom hvor min neste utfordring blir, sier Bradley.

