Norge-aktuelle Bradley bekrefter NFF-møte etter Oslo-besøk

Bob Bradley (58) ankom i dag Norge, hvor han gikk rett i et møte på flyplasshotellet ved Gardermoen. Etterpå bekreftet han at møtet var med toppfotballsjef Nils Johan Semb (57).

– Ja, jeg snakket med Semb. Det var en god fotballprat, sier Bradley til NRK i kveld.

På spørsmål om samtalen gjaldt jobben som landslagssjef svarer 58-åringen følgende:

– Ikke direkte.

Bradley ankom tidligere i dag Norge, noe som TV 2 var først ute med å melde. Amerikaneren landet på Gardermoen og skal ha gått rett i et møte på flyplasshotellet.

Bradley har blitt knyttet til den ledige trenerjobben for det norske landslaget etter at han fikk sparken som Swansea-manager i romjulen. Bradleys agent Ron Waxman bekreftet overfor VG sist uke at 58-åringen er interessert i jobben.

– Jeg er her for å møte noen venner. Det er kjapt inn og ut etter det som har skjedd i Swansea, sa Bradley til TV 2 tidligere i dag.

Hemmelighetsfull

På spørsmål om rollen som norsk landslagssjef er interessant, svarer Bradley bare at han «likte sin tid i Norge veldig mye».

Overfor TV 2 vil Bradley heller ikke avsløre detaljer om møtet på Gardermoen eller et mulig tilbud fra Norges Fotballforbund.

– Det er for tidlig å si noe om mine videre planer. Det som skjedde i Swansea ligger fremdeles friskt i minne. Nå vil jeg tenke gjennom hvor min neste utfordring blir, sa Bradley.

Bekreftet interesse

Bradleys agent bekreftet til VG sist onsdag at amerikaneren ville gå i dialog om den norske landslagsjobben hvis forespørselen kom.

– Bob vil helt sikkert snakke med landslagsledelsen. Det er klart han vil det, og så får man eventuelt se hva det fører til, opplyste Waxman.

– Har du allerede hørt fra noen i Norges Fotballforbund?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om, sa Waxman da.

- Den neste jobben er veldig viktig

Bradley arbeidet i 35 år i forskjellige roller som trener før han fikk sjansen han hadde ventet på: Drømmejobben som Premier League-manager. Men etter 85 dager, 11 kamper og sju tap ble den revet bort fra ham da Swansea-ledelsen valgte å sparke ham sist tirsdag.

I hans første intervju etter avskjedigelsen, med Sports Illustrated-journalist Grant Wahl, har Bradley beskrevet hans neste jobb som «veldig viktig». Grunn: Han føler igjen at han er nødt til å vise hva han er god for.

– Det er ikke første gang jeg får sparken. For min del dreier det seg om å se hvor den neste muligheten dukker opp. Jeg ville ikke vært der jeg er i dag, hvis jeg ikke hadde hatt tro på meg selv, mener 58-åringen, som har sagt at han er klar til å gå løs på en ny oppgave umiddelbart.

I Norge har Bradley tidligere vist hvilken trenerkapasitet han er gjennom to imponerende år i Stabæk. VG-kommentator Knut Espen Svegaarden har også vært klar i sin beskjed til NFF: «Gå for Bradley hvis Solbakken sier nei».

Toppfotballsjef Nils Johan Semb, som leder NFFs arbeid med å finne Norges neste landslagssjef, har ikke besvart VGs henvendelser onsdag ettermiddag.

Solbakkens reaksjon

Ståle Solbakken (48) er samtidig mannen mange eksperter anser som den beste treneren til å erstatte Per-Mathias Høgmo (57). På direkte spørsmål om han har fått en offisiell henvendelse fra NFF, svarer den antatte «nummer én»-kandidaten slik:

- Det har jeg ingen kommentar til.

- Hva tenker du om at Bob Bradley er i Norge?

FORHOLDER SEG ROLIG: Ståle Solbakken lar seg ikke stresse av at Bob Bradley er i Norge. Foto: Trond Johannessen

- Det tenker jeg ingenting om.

Solbakken forteller at han ikke lar stresse av at amerikanske Bradley i dag kan ha vært i et møte med representanter fra Norges Fotballforbund.

- Nei, nå har jeg akkurat kommet tilbake fra ferie, så nå blir jeg ikke stresset av noe, svarer FC København-treneren.

Solbakken er i Norge frem til sesongoppkjøringen starter 12. januar. I slutten av måneden tar han med seg laget til Dubai for å optimalisere forberedelsene til møtet med Ludogorets i Europa League.