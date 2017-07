Nordlie hudfletter finaledømming etter dette slaget: – Helt ufattelig

Dommeren i prøve-VM-finalen trengte videodømming for å vurdere et albueslag. Etter to og et halvt minutt valgte han bare å gi gult kort.

Etter 62 og et halvt minutt av finalen, som Tyskland vant 1–0 over Chile, gikk tyske Timo Werner i bakken etter å ha fått albuen til chilenske Gonzalo Jara i ansiktet.

Etter den første reprisen var NRKs ekspertkommentator kategorisk: «Er det bevisst? Ja, den er stygg. Den er stygg, Jara. Det der er rett ut. Der kommer den. Det der er rødt kort. Det der vil vi ikke ha på fotballbanen», sa Tom Nordlie.

Så stoppet spillet opp. Videodommerne måtte vurdere situasjonen, så hoveddommeren ba spillerne vente mens han ventet på et svar. Så måtte dommeren selv gå og se på TV-bildene. Etter to og et halvt minutt kom han tilbake – og viste Jara gult kort.

Det fikk Nordlie til å rase. «Nei, nei, nei, nei, nei. Så feigt. Det her blir for dumt. Det blir for dumt», uttrykte ekspertkommentatoren på direkten.

– Det er feigt

Dagen derpå er han like klar i sin sak:

– For det første tar det altfor lang tid. Først får han en beskjed på øret. Så velger han å se på det. Så tar han avgjørelsen. Da er det for meg helt ufattelig at det blir gult kort, sier Nordlie til VG.

– Utfallet ble helt kokos. Det er for meg en prestasjon å klare å gi gult kort etter å ha sett det albueslaget. Det er feigt, sier Skeid-treneren, som mener «hele verden kunne se» at Jaras albueslag fortjente direkte rødt kort.

Prøve-VM har blitt sterkt preget av kontroverser knyttet til videodømming. I kampen mellom Mexico og New Zealand holdt dommeren tilbake et frispark to ganger for å gi flere gule kort etter å ha fått meldinger på øret.

Og da Tyskland møtte Kamerun, presterte hoveddommeren–etter å ha fått hjelpe av videodommerne–å gi rødt kort til feil spiller.

Fikk Twitter til å koke

– Det bør ikke gå mer enn maks 30 sekunder i hver hendelse, har NFFs dommersjef Terje Hauge nylig uttalt til NRK.

I finalen mellom Chile og Tyskland tok det altså over to og et halvt minutt–og dommeren endte med det de fleste mente var feil avgjørelse. Reaksjonene lot ikke vente på seg i sosiale medier.

Blant dem som reagerte, var TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen:

Også VGs journalist på internasjonal fotball, Trond Johannessen, lot seg engasjere av dommeravgjørelsen:

På tribunen satt Ronaldo og Diego Maradona. Det førte til morsomheter angående sistnevntes «Guds hånd»-scoring i VM-semifinalen i 1986:

– Mister troverdighet

Tom Nordlie forteller at han i utgangspunktet er en tilhenger av å bruke videodømming i avgjørende situasjoner; for å bestemme om man skal gi rødt kort eller ikke, om det skal være straffe eller ikke, og kanskje i offsidesituasjoner. Men etter prøve-VM tror han FIFA har store utfordringer.

– Det bør føre til noen tankekors. Summen av de avgjørelsene gjennom mesterskapet, bør føre til en diskusjon om hva man skal bruke i VM neste år. Hva skal man bruke videodømming til, og i hvor stort omfang? Det er nødt til å ta kortere tid enn det gjør nå, sier han.

– Det er ikke bare videodømmingen, men også dommerne som mister troverdighet når det oppstår slike situasjoner, sier Nordlie.