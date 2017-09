Mens resten av verden skjelver, forbereder Nord-Koreas landslagssjef Jørn Andersen (54) seg til sin hjemmedebut og lever som vanlig, midt i Pyongyang.

– Her er alt stille og rolig, som alltid, sier han til VG, fra hotelltilværelsen i Pyongyang, byen han har bodd i siden mai i fjor.

Da den siste atomprøvesprengningen ble foretatt, akkurat klokken 12 søndag, nordkoreansk tid, var han på en av sine mange løpeturer langs Taedong-elven, den som splitter byen i to.

– Først gikk jeg en tur med hunden vår. Deretter løp jeg min faste runde. Først da jeg kom tilbake og så på TV forsto jeg at det hadde skjedd noe, forteller Andersen, mest opptatt av det som skal skje tirsdag: Etter å ha vært i jobben i 16 måneder, skal han endelig få lede Nord-Korea i hjemmekamp, på Kim Il-sung-stadion, ved Triumfbuen i sentrum av byen, foran 57.000 mennesker.

– Jeg gleder meg voldsomt, sier han.

GOD UTSIKT: Fra restauranten i 44. etasje på hotell Koryo ser Jørn Andersen det meste av Pyongyang. Foto: ANNEMOR LARSEN, VG

Merket ingenting

Den norske kunstneren og filmskaperen Morten Traavik, som befinner seg i Pyongyang denne uken, uttalte til både TV2 og NRK at han merket rystelsene som et lite jordskjelv og at «lyktestolpene svaiet». Andersen kjente absolutt ingenting.

– Jeg skjønner ikke helt at han opplevde det sånn. Jeg hverken kjente eller hørte noe, og har ikke snakket med noen som gjorde det heller. Dette skjedde altså rundt 70 mil unna Pyongyang. Jeg har også snakket med tyske turister som hadde vært i fjellene rundt 20 mil unna. De hadde heller ikke merket noe, forteller Andersen.

– Det er sikkert noen som tenker at du ikke våger å være helt ærlig, når du bor der du bor. Hva sier du til dem?

– At det bryr jeg meg ikke om. Folk får tenke hva de vil om meg. Jeg merket ikke noe til sprengningen, og da svarer jeg det.

Fikk du med deg? Suveren nordkoreansk seier i Norway Cup

Overhodet ikke redd

Det som skal ha vært Nord-Koreas hittil kraftigste kjernefysiske test, ble gjennomført i Hamyong-provinsen, nordøst i landet. Kraften av eksplosjonen ble målt til et sted mellom styrke 5,7 og 6,3 av amerikanske og sørkoreanske geologer. Norske NORSAR slo fast at den tilsvarte et skjelv på 5,8 på Richters skala.

Jørn Andersen ønsker ikke å snakke om hvordan han opplever den politisk svært spente situasjonen.

– Jeg uttaler meg aldri om politikk. Men i hverdagen er ingenting annerledes. Alt er som vanlig i byen.

– Er du redd?

– Nei. Overhodet ikke. Fordi alt er rolig her.

Livet på innsiden (VG+): VG møtte Jørn Andersen i Pyongyang

KAMPKLARE: Jørn Andersen og spillerne hans gleder seg garantert til sin første hjemmekamp på halvannet år. Foto: ANNEMOR LARSEN, VG

To ganger har han opplevd at en kamp er blitt stoppet på grunn av storpolitikk, begge gangene mot Malaysia og begge gangene var drapet på Kim Jong-uns halvbror i nettopp Malaysia bakgrunnen. Nå er motstanderen Libanon, i Nord-Koreas andre kamp i kvalifiseringen til Asiamesterskapet 2019. Den første endte uavgjort, borte mot Hongkong.

– Representanter fra det asiatiske forbundet er her, og det har aldri vært snakk om at kampen ikke skal spilles. Begge lagene forbereder seg på vanlig måte, sier Andersen.

Allerede før han startet var nordkoreanerne slått ut av kvalifiseringen til VM i Russland neste sommer. Og siden det er svært vanskelig, særlig økonomisk, å invitere nasjoner til privatkamper i Nord-Korea, har laget hans enten spilt borte eller på nøytral grunn.

Endelig er det altså klart for et oppgjør på Kim Il-Sung-stadion, som mye annet i byen oppkalt etter landets «evige leder». Barnebarnet Kim Jong-un tok over makten i desember 2011, og det hender ofte at han er til stede under store idrettsarrangement, som en landskamp i fotball er.

På spørsmål om Kim Jong-un blir å se når han debuterer som landslagssjef på hjemmebane, svarer Andersen:

– Hvordan skal jeg vite det?