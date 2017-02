NFF presenterer ny landslagssjef klokken 12.00

ULLEVAAL (VG) Jakten på ny landslagstrener er over. Norges Fotballforbund holder pressekonferanse og presenterer den nye sjefen i dag.

Det skriver NFF på Twitter onsdag.

Dermed er en drøyt to måneder lang jakt på Per-Mathias Høgmos erstatter over. Høgmo og Norges Fotballforbund skilte lag 16. november 2016 etter en lang rekke begredelige resultater under høstens VM-kvalifisering.

Siden den gangen har det vært bekreftede samtaler mellom toppfotballsjef Nils Johan Semb – mannen som har ledet arbeidet med å ansette ny landslagssjef – og en rekke kandidater.

FERDIG MED JAKTEN: Toppfotballsjef Nils Johan Semb, her fra før landslagets trening i forkant av kampen mot Tsjekkia høsten 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Har snakket med flere kandidater



Ståle Solbakken ga etter hvert beskjed om at jobben ikke var for ham. Bob Bradley kunne fortelle at han var smigret, men etter at amerikaneren møtte Semb i Oslo denne vinteren har det vært stille.

Ole Gunnar Solskjær ble også kontaktet, men avslo videre samtaler utover den telefonen han mottok fra Semb. I tillegg er Roy Hodgson, Uwe Rösler, Lars Lagerbäck, Erik Hamrén, og en rekke andre norske klubbtrenere nevnt som en ny, mulig landslagssjef. Klokken 12.00 kommer svaret.

Ville ikke svare



Det var i går at Dagbladet-kommentator Morten Pedersen skrev at en ny landslagstrener snart var klar og at treneren kunne få et kortsiktig engasjement.

Ifølge TV 2 er ikke det tilfellet. Kanalen melder at treneren som Norges Fotballforbund i dag presenterer er permanent.

VG møtte U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud utenfor hovedinngangen til forbundets lokaler onsdag morgen. Han henviste alle spørsmål til Nils Johan Semb.

VG utvider saken.