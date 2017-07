Spansk avis: Neymar og PSG enige om overgang

Det er stadig fyr i ryktene om at Neymar (25) skal være på vei bort fra Barcelona. Nå skal stjernespillerens far ha kommet til enighet med PSG om en overgang for sønnen.

Neymar senior skal ha gjennomført et møte med PSG-sjef Artero Henrique denne uken, hvor de skal ha blitt enige om betingelsene rundt en seksårskontrakt. Det skriver den spanske avisen Marca i dag.

Det har lenge gått rykter om at Neymar skal være på vei til den franske gigantklubben, og den siste tiden har spekulasjonene for alvor blusset opp igjen.



Her om dagen postet han et bilde på bildedelingstjentesten Instagram som viser ham selv liggende på gresset mens han tydelig tenker på noe - fulgt av en grublende «emoji».

Bildet høstet likes av blant annet Angel Di Maria, Marco Verratti og Kevin Trapp - en trio av PSG-stjerner. Og mer skal det ikke til før ryktebørsen er i fyr og flamme.

Den franske avisen Le Parisien mener dessuten å vite at Neymar allerede er ferdig grublet, og at han har gitt lagkameratene i Barcelona beskjed om hvor han tenker å tilbringe neste sesong. Det skal være i PSG.

Tomålsscorer



Barcelona er for tiden i gang med sesongoppkjøring i USA, i natt spilte de en aldri så liten reprise av vårens kvartfinale i Champions League da de møtte Juventus i New Jersey.

Barca vant til slutt 2-1, begge målene signert av Neymar. I forkant av kampen uttalte trener Ernesto Valverde at klubben ønsker å beholde 25-åringen, men etter kveldstreningen fredag skal Neymar og klubbpresident Josep Maria Bartomeu ha gjennomført et 20 minutter langt møte.

Faren til Neymar skal altså ha satt seg ned sammen med ledelsen i PSG denne uken, og den angivelige seksårsavtalen de skal ha kommet til enighet om inkluderer etter sigende en årslønn tilsvarende den Lionel Messi har i Barcelona.

Må takle utkjøpsklausulen



En utfordring som likevel gjenstår, er den astronomiske utkjøpsklausulen på nærmere to milliarder kroner. PSG kan vanskelig utløse denne uten å få trøbbel med UEFAs «financial fair play»-regler, men klubben jobber ifølge Marca med en løsning.

En mulighet er å få på plass en personlig sponsoravtale med Neymar gjennom Oryx Qatar Sports Investments, slik at enten de, eller en forretningspartner, kan betale.

På den måten håper etter sigende PSG å unngå trøbbel, siden det vil være spilleren selv som mottar pengene, uten at det gjør seg utslag i klubbens økonomi.