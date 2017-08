Slik kan «overgangssjokket» påvirke Fotball-Europa

Med to milliarder kroner på vei inn på Barcelonas konto, kan en Neymar-overgang skape store bølger.

Onsdag bekreftet Barcelona at Neymar (25) ønsker å forlate klubben, og samme kveld meldte Sky Sports at han har blitt enig med Paris Saint-Germain om en femårskontrakt.

De dyreste overgangene i pund: 1. Paul Pogba (2016) Juventus til Manchester United, £89m 2. Gareth Bale (2013) Tottenham til Real Madrid, £85.3m 3. Cristiano Ronaldo (2009) Man Utd til Real Madrid, £83.7m 4. Gonzalo Higuaín (2016) Napoli til Juventus, £75.3m 5. Romelu Lukaku (2017) Everton til Manchester United, £75.3m 6. Luis Suárez (2014) Liverpool til Barcelona, £75m 7. Neymar (2013) Santos til Barcelona, £71.5m 8. Álvaro Morata (2017) Real Madrid til Chelsea, £70.9m 9. James Rodríguez (2014) Monaco til Real Madrid, £63m 10. Oscar (2017) Chelsea til Shanghai SPIG, £60m Kilde: Totalsportek.

Dermed tyder det aller meste på at Barcelona blir én superstjerne fattigere, men 222 millioner euro (2,08 milliarder kroner) rikere.

Og Neymar er på vei mot å bli tidenes dyreste fotballspiller.

Nå troner Paul Pogbas ett år gamle overgang til Manchester United for 920 millioner kroner øverst. For første gang i moderne fotball vil rekorden bli doblet.

Professor: Derfor har overgangssummene tatt helt av

Det betyr sannsynligvis at katalanerne skal ut på handletur, med en snau måned på seg til å gjøre det før overgangsvinduet stenger.

– Etterdønningene vil jo være at sportsdirektøren i Juventus har et ekstra øye på Paulo Dybala, direktøren i Dortmund følger ekstra nøye med på Ousmane Dembélé og at Jürgen Klopp snakker litt ekstra varmt om Coutinho. Barcelona sitter med store summer og et behov for å få inn spillere, sier Petter Veland.

Neymar herjet noe voldsomt med Juventus ti dager før Barcelona annonserte at han forlater klubben:

Skaper store ringvirkninger

Få, om noen, i Norge kan spansk fotball like godt som Viasat-kommentatoren. Han er sikker på at «overgangssjokket» vil gi store ringvirkninger utover i hele Fotball-Europa.

Hvor sjokkbølgene vil ramme hardest er usikkert, men Barcelona skal være på jakt etter Liverpools brasilianske ballelegant Coutinho (25).

Om de med frisk kapital byr så mye at Liverpool ikke har råd til å si nei, åpner det for at Jürgen Klopp kan øke budene på sine mål: Southamptons Virgil van Dijk (26) og RB Leipzigs Naby Keïta (22).

Da må de igjen ha inn erstattere, sannsynligvis fra klubber enda lenger ned på næringskjeden.

TATT PÅ SENGEN: TV-kommentator og La Liga-ekspert Petter Veland trodde aldri Neymar faktisk kom til å gå til PSG. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Det blir en dominoeffekt her. Nå tror jeg ikke nødvendigvis at Barcelona henter Coutinho, men det er et eksempel som er veldig enkelt å bruke, sier Veland.

Et lite marked

Skal Barcelona berolige fansen etter at en av lagets største stjerner forsvinner, må de ha inn en ny superstjerne.

Dermed står de sannsynligvis kun igjen med to spillere, mener Viasats ekspert Jan Åge Fjørtoft: Bayern Münchens Robert Lewandowski (28) og Monacos Kylian Mbappé (18).

– Markedet Barcelona skal inn i nå er ganske begrenset. De får ingen fra Real Madrid, og i England er det få som har den klassen samtidig som klubbene har råd til å si nei, sier den tidligere landslagsprofilen.

Han kjenner tysk fotball godt, og sliter med å se at andre en polske Lewandowski der er på samme hylle som Neymar.

Ifølge spanske medier er Mbappé og Real Madrid enige om en overgang, men Fjørtoft tror Barcelona nå kan kaste seg inn i kampen.

– Det blir et rotterace om ham nå, sier han.

Veland tror i alle fall at Monaco vil bruke Barcelonas økonomiske muskler til å presse opp prisen for Mbappé.

– Man slutter å la seg overraske



ALT KAN KJØPERS: Jan Åge Fjørtoft mener alle klubber har en smertegrense for hvor mye de kan si nei til, om noen byr på spillere de ikke ønsker å selge. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Både Fjørtoft og Veland er overrasket over at Neymars overgangsklausul nå faktisk ser ut til å bli utløst, enten av PSG selv eller av den franske klubbens investorgruppe Qatar Sports Investment.

Størrelsen på klausulen ble sett på som et klart og tydelig «ikke til salgs»-skilt fra Barcelona, da den tidligere i sommer ble økt fra 200 til 222 millioner euro.

– Man slutter på et tidspunkt å la seg forundre. Jeg husker at den første overgangen jeg syntes var utrolig, var da Chris Sutton gikk til Blackburn for fem millioner pund i 1994, forteller Fjørtoft.

Neymar viste seg frem mot Real Madrid: