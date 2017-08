Offisielt: Neymar til PSG for to milliarder kroner

Neymar har signert for den franske storklubben PSG. Det skjedde etter at spillerens advokater kjøpte brassen ut av kontrakten med Barcelona.

Det bekrefter klubbene torsdag. Først kom beskjeden om at Neymar var kjøpt ut av kontrakten med Barcelona, så kom meldingen om at han hadde signert for PSG samme kveld.

Overgangssagaen rundt Neymar tok en ny vending da den spanske ligaen tidligere torsdag avslo å motta utkjøpssummen på 222 millioner euro som står i hans kontrakt.

Imidlertid var det lite La Liga kunne gjøre for å stoppe overgangen, ettersom reglene også tillater at summen betales direkte til selgende klubb. Det er dette Neymars advokater nå har gjort.

– Har du noen gang hørt om noe lignende i fotballen?

– Nei, det har jeg ikke, sier ekspert på spansk fotball og Viasat-kommentator Petter Veland til VG.

Han har fulgt nøye med på overgangssirkuset rundt Neymar, Barcelona og PSG de seneste dagene og har vært i kontakt med både jurister og eksperter i Spania for å få klarhet i saken.

– «Nekten» høres nok mer dramatisk ut enn den er. Det spanske fotballforbundet har ikke myndighet til å sette en stopper for noe som helst, sier han til VG.

La Liga-president Javier Tebas sa mandag til Sky Sports at han mener overgangen strider både mot Financial Fair Play-regler (FFP) og EU-regler.

Foreløpig har det ikke kommet noen forklaringer fra forbundet på hvorfor de nektet å ta imot pengene.

– Vi kan bekrefte at spillerens representanter møtte opp på vårt kontor for å betale utkjøpssummen, og at dette ble avvist, sa en talsperson for La Liga til nyhetsbyrået AFP.

– Det virker rett og slett som om La Liga-president Tebas har bestemt seg for å bruke saken for det den er verdt. Han vil finne ut hvor pengene kommer fra, og nektet derfor å ta imot. Men han kunne ikke stoppet overgangen på noen som helst måte, fortsetter Veland.

Neymar hadde to målgivende pasninger da Barcelona slo Real Madrid denne uken

Frykter penger fra Qatar

Arsenal-manager Arsene Wenger uttalte til Daily Mirror at overgangen på over to milliarder kroner skjer «når land eier fotballklubber» og siktet til PSG-eier Nasser Al-Khelaifi.

Han er styreleder i Qatar Sports Investment, en pengesterk investeringsgruppe med base i Qatar, som har øst penger inn i fotballen de siste årene.

Utkjøpsklausuler i Spania Utkjøpsklausulene i spanske kontrakter skiller seg fra fotballspilleres kontrakter i andre land. I Spania er det formelt spilleren som kjøper seg selv fri, og summen betales til ligaen som deretter overfører den til klubben som har spilleren under kontrakt.

Dette fikk ikke Neymars representanter lov til av den spanske ligaen. Derfor betalte de direkte til Barcelona. Kilde: NTB

– Når land eier fotballklubber er alt mulig, og det har blitt veldig vanskelig å respektere FFP-reglene, sa franskmannen til avisen.

Veland mener at når La Liga-presidentens klare standpunkt er at PSG driver med økonomisk doping, burde ikke det skyves under teppet.

– Han mener at klubben (PSG) enten bryter med FFP eller at de får penger fra direkte fra Qatar. Tebas' oppfatning av saken er så sterk at han ikke vil være en del av det. Så kan man kan kalle det uprofesjonelt og barnslig, men han vil ha fokus over på hvor pengene kommer fra.

– Det er viktig å passe på at staten Qatar ikke er involvert i overgangen. Det skal ikke være noen statlig innblanding i fotballovergangen, være seg Sverige eller noe annet land. Da er vi på feil vei, sier Veland.

Stiller spørsmål ved Financial Fair Play

PSG ble straffet av UEFA etter Financial Fair Play-reglementet tilbake i 2014. Et nytt brudd vil i så fall føre til utestengelse av Champions League. Det tror ikke Veland at hovedstadsklubben vil risikere, og sier at han stoler på at PSG har sitt på det rene.

– Så mye tror jeg ikke de vil risikere. Jeg tror PSG har kontroll på det økonomiske. Men, og det er alltid et men, det er viktig å få klarhet i om pengene kommer fra PSG eller om de kommer fra et annet sted.

Tidligere toppspiller og BBC-journalist Gary Lineker setter spørsmålstegn ved reglene omkring FFP etter Neymar-overgangen.

«Lurer på hvordan UEFAs Financial Fair Play-reglement fungerer om dagen?» skriver han på Twitter.

Barcelona kjøpte Neymar fra Santos for 83,5 millioner euro i 2013. I hans kontrakt er skrevet en utkjøpsklausul på 222 millioner euro.

Ved å utløse den gjør PSG ham til verdens dyreste fotballspiller. Summen er over dobbelt så høy som den gamle rekorden.

PSG spiller åpningskampen i Ligue 1 mot Amiens på lørdag. Da er det ventet at Neymar om ikke annet er på stadion i Paris.