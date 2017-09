Neymar og Cavani om krangelen: – Folk snakker om ting de ikke vet noe om

Først scoret de hvert sitt mål og senket Bayern München med en strålende forestilling. Deretter måtte både Neymar (25) og Edinson Cavani (30) svare på spørsmål om krangel og rivaleri.

– Journalistene dikter opp mange historier og snakker for mye. De sier ting som de ikke vet noe om, prøver å komme inn i garderoben vår og ender opp med å snakke for mye om ting som ikke engang eksisterer, sier Neymar, ifølge den franske radiokanalen RMC.

Konflikten mellom Cavani og stjernesigneringen Neymar skal ha startet forrige uke. Da PSG fikk straffespark under seriekampen mot Lyon, ville Neymar ta det. Cavani nektet, og hele episoden skal ha endt med en real garderobekrangel.

Etter dette har både franske og internasjonale medier flommet over av nyheter rundt dramatikken i PSG, og konflikten skal bare ha eskalert.

Banket Bayern



Derfor var mange øyne rettet mot stjerneduoen under onsdagens Champions League-kamp mot Bayern München. Og en ting ble tidlig klart: Om det er kaos utenfor banen i PSG, fungerer ting aldeles utmerket på gressmatta.

Først satte Cavani inn det første ledermålet, før Neymar fulgte opp med å gjøre forarbeidet til Dani Alves' 2-0-scoring - deretter scoret han selv PSGs tredje for kvelden.

Scoringene kan du for øvrig se her:





Cavani og Neymar scoret, herjet og jublet. Til og med sammen. Alt virket tilsynelatende normalt.

De som virkelig ønsket å konspirere rundt stjernekonflikten fikk imidlertid anledning til det - da Cavani scoret, og løp for å feire, valgte Neymar å stoppe opp for å først juble sammen med assistmaker Kylian Mbappe før han jogget bort til Cavani-klyngen.

Verre enn det ble det ikke.

Men etter kampslutt kom spørsmålene om feiden. Til slutt skal Neymar ha blitt passe lei, og rett og slett sagt:

– Jeg har allerede svart på spørsmål om ham. Folk snakker om ting de ikke vet noe om.

Cavani forsøkte på sin side å nøytralisere det hele, ved blant annet å si at hele laget er som en stor familie.

– Vi er alle forskjellige. Det kan hende vi har forskjellige måter å leve på eller å se ting på, sier Cavani til den italienske TV-kanalen Premium Sport.



– Men når vi er på banen, må vi alle jobbe sammen som en familie for å kjempe for det samme målet, som er at laget skal vinne, sier den uruguayanske angriperen.

Ikke fått med deg situasjonen som utløste den merkelig straffekrangelen? Da kan du se den i videoen under, før du leser videre.

Hevder straffeskytter-avgjørelsen er tatt



Etter den svært så omdiskuterte straffesituasjonen forrige uke ble det først meldt at Neymar og Cavani skal ha skværet opp i kjølvannet av garderobekrangelen. Men så ble det hevdet at PSGs president Nasser Al-Khelaifi skal ha vært rundhåndet i et møte med Cavani - uruguayaneren skal ha blitt tilbudt én million euro for å gå med på å overlate straffeansvaret til Neymar.

Det var ikke Cavani interessert i. Al-Khelaifi skal deretter ha gått motsatt vei, og forsøkt å overtale Neymar til å la Cavani ta straffene. Heller ikke brasilianeren var villig til å fire.

Mens PSG-trener Unai Emery har svart at «både Cavani og Neymar skal ta straffene» denne sesongen, hevder Neymar at valget av straffeskytter er tatt.

– Vi holder det internt i garderoben, men det er allerede bestemt, sier tidenes dyreste fotballspiller.

Konflikten mellom de to stjernene skal angivelig også ha ført til en splittelse av PSG-garderoben, hvor noen skal ha latt seg provosere av Neymars «stjernenykker», mens andre har vendt seg mot Cavani.