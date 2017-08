Neymar med troféløfte før serieåpning

(Paris Saint-Germain-Amiens 2-0) Neymar ble presentert som PSG-spiller før klubben slo Amiens 2-0 i serieåpningen i Ligue 1 lørdag.

Hjemmelaget var overlegne fra første spark på ballen og det var fullt fortjent at Edinson Cavani sendte pariserne i ledelsen etter 42 minutter. Dani Alves slo inn i boks og fant en umarkert Cavani, som dro av Khaled Adenon før han hamret ballen i lengste.

Den berømte spikerne i kista kom ti minutter før full tid. Hjemmelaget spilte seg mesterlig ut i det Amiens prøvde å presse høyt, og til slutt ble Javier Pastore servert på blank kasse av Cavani. 2-0 og game, set, match.

Verdens dyreste fotballspiller

Men det var en annen mann i fokus, både før, under og etter kampen: Neymar.

Den tidligere Barcelona-spilleren ble verdens dyreste fotballspiller da han torsdag ble klar for Paris Saint-Germain. Den franske storklubben måtte ut med to milliarder kroner for brasilianeren, som har signert en femårsavtale med klubben.

PSG-fansen har vært i fyr og flamme siden overgangen ble bekreftet. Da Neymar ankom Paris fredag så det slik ut i hovedstadsgatene:

Lovet trofeer før serieåpning

Før lørdagens serieåpning mot nyopprykkede Amiens var det duket for et skikkelig show på Parc des Princes. Først spilte den franske DJ-en Martin Solveig for publikumet, før Neymar ble presentert i en drøy halvtime.

Der sparte ikke nysigneringen på kruttet.

Fansen sang navnet hans for full hals mens Neymar selv gikk en runde rundt banen før avspark.

– Jeg er veldig fornøyd med å være her og ta fatt på denne nye utfordringen.

– Jeg vil vinne mange trofeer med dere, og jeg trenger deres støtte for å vinne dem, sa nyervervelsen, som fortsatt ikke er klar for spill med klubben grunnet forsinkelser i papirarbeidet.

Selv om Neymar er tidenes dyreste fotballspiller har tilbakebetalingen allerede begynt: Salget av drakten hans med nummer 10, som tidligere har blitt båret av spillere som Zlatan Ibrahimovic og Ronaldinho. på ryggen har gått som varmt hvetebrød. Det ryktes om at klubben har solgt drakter for drøyt én million euro allerede, eller 10 000 drakter.