Neymar med Barcelona-kritikk etter PSG-show

Etter å ha herjet med Toulouse kom PSG-stjerna Neymar (25) med kritikk mot Barcelona.

Da Neymar dro fra klubben for over to milliarder kroner kom Barcelona-president Josep Maria Bartomeu med noen stikk til brasilianeren.

– Det var ikke bra, måten han gjorde ting på. Det var langt fra den oppførselen vi forventer av en Barcelona-spiller, sa Bartomeu.

Søndag kveld var Neymar strålende med to mål og to assist i hjemmedebuten for Paris Saint Germain som slo Toulouse 6-2. Etter kampen var det hans tur til å kritisere Barcelona.

– Det er ikke noe jeg ønsker å si til Barcelona-klubbledelsen.... Eller det er faktisk en ting jeg vil si til dem. Jeg er skuffet over dem. Det er folk som ikke burde vært der i det hele tatt, sier Neymar ifølge ESPN.

Kritiserer klubbledelsen



Gamleklubben vant serieåpningen 2-0 over Real Betis søndag kveld, men katalanerne har sett bleke ut etter at Neymar dro. Blant annet med to tap for Real Madrid i supercup-finalene sist uke.

I Barcelona er misnøyen økende rundt president Bartomeu blant supporterne.

– Jeg var der i fire år der og var veldig fornøyd, men ikke med klubbledelsen. Jeg mener at de som styrer nå, ikke bør ha ledelsen over Barcelona. Barça fortjener noe mye bedre, og alle vet det, uttaler Neymar.

DRØMMEDEBUT: I sin første kamp på ny hjemmearena sto Neymar for to mål og to assist i 6-2-seieren over Toulouse. Foto: Kamil Zihnioglu , AP

Barcelona har ikke hentet inn noen erstatter for Neymar ennå, men jakter etter sigende Liverpools Philippe Coutinho og Dortmund-spiller Ousmane Dembélé.

– Å se mine gamle lagkamerater ulykkelige gjør meg trist fordi jeg har fortsatt mange venner der. Jeg håper det vil bli bedre for Barça og at de vil komme tilbake som laget det en gang var, og kan konkurrere mot dem andre topplagene, melder Neymar.

I storform



Det siste målet hans søndag kommer sent til å bli glemt. Tross at brasilianeren var omringet av Toulouse-forsvarere klarte han å drible seg fri og få satt ballen i mål på fantastisk vis.

– Jeg husker ikke helt hva som skjedde på det andre målet mitt. Det viktigste er at den gikk inn. Jeg føler meg hjemme her allerede. Jeg elsket atmosfæren på Parc des Princes, sa Neymar etter kampen ifølge L'Equipe.

Adrien Rabiot, Layvin Kurzawa, Javier Pastore og Edison Cavani scoret de fire andre målene for PSG søndag. Max-Alain Gradel og Christopher Jullien sto for Toulouse-målene.

– Neymar kom for å hjelpe og han har vist i begge de to første kampene at han er viktig, sa PSG-trener Unai Emery søndag.

PSG, Monaco og Saint Etienne, med Ole Kristian Selnæs og Alexander Søderlund, står med ni av ni poeng etter tre kamper.

Her er høydepunktene fra Barcelonas serieåpning: