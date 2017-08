Neymar hylles etter PSG-debuten: – Et geni verdig

Forventningene var enorme etter tidenes dyreste overgang. Men Neymar (25) skuffet ingen i sin første PSG-kamp.

Etter sommerens villeste overgangssaga, en glamourøs presentasjon foran Eiffeltårnet, og en lang uke med venting på at det spanske fotballforbundet skulle sende de nødvendige dokumentene, fikk Neymar endelig sine første minutter som tidenes dyreste fotballspiller.

Han spilte hele kampen da PSG slo Guingamp 3-0 på bortebane, slo en utsøkt målgivende pasning til Edinson Cavani, scoret et mål – og ble kåret til banens beste spiller.

– Folk tror at å forlate Barcelona er å dø, men jeg føler meg mer levende enn noensinne. Jeg spiller, er veldig fornøyd, og fotballen er den samme. Det er bare landet, byen og laget som er annerledes, sier Neymar etter kampen ifølge RMC.

God dag på børsen

I kjølvannet av debuten hagler lovordene fra alle kanter.

HYLLES: Frankrike har allerede blitt sjarmert i senk av Neymar, skriver L'Équipe på mandagens forside. Foto: Faksimile , L'Équipe

«Neymar påførte Guingamp-forsvarerne kink i nakken. Han var inspirert fra første stund, og hele tiden svært tilgjengelig. Driblingene hans var vakre og effektive, bevegelsene var smarte. Han har allerede tatt rollen som sjefen i PSG-angrepet», skriver radiokanalen RMC, som gir Neymar 8 av 10 poeng på børsen – best av alle på banen.

Avisen L'Équipe, som bruker seks sider av mandagens papirutgave på å beskrive, analysere og kommentere Neymar-debuten, kårer også brasilianeren til banens beste spiller. Han får der også 8 poeng på spillerbørsen og beskrives som «en konstant trussel».

«Han leverer allerede prestasjoner som er et geni verdig. Han suger til seg alle baller, slo sin første assist og scoret sitt første mål. En vellykket debut», skriver Paris-avisen Le Parisien i mandagens papirutgave.

HERJET: Her feirer Neymar sin første PSG-scoring sammen med lagkameratene Edinson Cavani og Layvin Kurzawa. Foto: Fred Tanneau , AFP

– Han er eksepsjonell

Guingamp-spillerne ble nærmest stående og måpe etter å ha blitt herjet med av ligaens nye superstjerne.

– Dette var tungt. Jeg vil bare ønske hans fremtidige motstandere lykke til, sier Guingamps midtbanespiller Lucas Deaux til L'Équipe.

– Han er den beste spilleren jeg har spilt mot. All respekt til ham, en stor spiller. Han er eksepsjonell, sier Guingamp-kaptein Christophe Kerbrat.

PSG-trener Unai Emery var naturlig nok en fornøyd mann på pressekonferansen etter kampen.

– Klubben har jobbet hardt for å hente ham. Han er en stor spiller. Det er mange store talenter i dette laget, men Neymar er et nytt kapittel. Vi ser at han tilfører laget noe nytt, sa spanjolen.

Fem lag står med full pott etter to serierunde i fransk Ligue 1: Lyon, Monaco, Marseille, Saint-Étienne og PSG.