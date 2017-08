Lagkameratens siste forsøk på å beholde Neymar forarget brasilianeren

Da Gerard Piqué (30) skrev «han blir» på Twitter, visste han at Neymar kom til å forlate Barcelona.

3. august var sommerens store overgangssjokk et faktum: Paris Saint-Germain hadde lagt over to milliarder kroner på bordet og sikret seg Neymar fra Barcelona.

Lørdag kveld, et døgn før Barcelona får besøk av Real Madrid i den spanske supercupen, forteller Gerard Piqué at han og flere lagkamerater kjempet for at brasilianeren skulle bli værende.

– Det var en gruppe spillere som forsøkte å overbevise ham om å bli, forteller han på pressekonferansen før kampen ifølge Jyllands-Posten.

Overtalelsen førte ikke frem, noe som fikk den spanske midtstopperen til å spille sitt aller siste kort.

– Han ble sint



11 dager før overgangen var et faktum gikk Piqué offentlig ut på Twitter og skrev «Se queda» («han blir») ved et bilde av seg selv og Neymar. Allerede da visste han at det sannsynligvis ikke stemte.

– Den dagen jeg skrev «han blir» visste jeg med 100 prosent sikkerhet at han kom til å dra. Det var et aller siste forsøk, forteller spanjolen ifølge ESPN.

Twitter-meldingen forarget Neymar, som hadde bedt Piqué om ikke å poste meldingen.

– Han ble sint, men vi kom oss gjennom det. Jeg brukte sosiale medier for å forsøke å hjelpe klubben å behold en spiller med et unikt talent. Det var vanskelig, men jeg forsøkte å hjelpe klubben, forklarer Barcelona-spilleren.

Piqué understreker at han ikke er skuffet over Neymar etter hans avgjørelse om å dra til Paris.

– Det er mange måter å dra på. Noen spillere streiker, men «Ney» kjemper for drakten til siste sekund, sier han.

Tror ikke de kan erstatte ham

Barcelona-manager Ernesto Valverde visste ikke sikkert at Neymar kom til å dra, før brasilianeren selv troppet opp på kontoret hans samme dag som det ble offentlig kjent. Men han skjønte som Piqué, likevel hvilken vei vinden blåste.

– Du kunne følge at det var noe på gang, men jeg visste det ikke sikkert før det, forteller Valverde ifølge ESPN.

Han ønsker ikke å dvele ved Neymars avgjørelse, og understreker at den beste måten å erstatte ham på er å se fremover, ikke bakover.

Men uansett hvilken vei man ser, tror Piqué det er umulig å finne noen som kan erstatte Neymar.

– Han er en unik spiller med et helt spesielt talent. Én mot én er han best i verden, sier spanjolen.