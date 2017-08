Klubben bekrefter: Neymar vil forlate Barcelona

Barcelona-stjernen Neymar (25) har fortalt lagkameratene sine at han forlater klubben til fordel for Paris Saint-Germain.

Neymar ankom Barcelonas treningsanlegg klokken ni onsdag morgen. Mens alle forventet at han skulle delta på lagets treningsøkt en halvtime senere, forlot den brasilianske stjernen i stedet treningsanlegget da de andre spillerne begynte treningsøkten.

Barcelona bekrefter på sine hjemmesider at Neymar har bedt om å få forlate klubben, og at han har fått lov til å droppe trening for å løse fremtiden.

Neymar skal være på vei til PSG. Den franske storklubben betaler angivelig spillerens utkjøpsklausul på 222 millioner euro (2,08 milliarder kroner).

Det meste tyder dermed på at 25-åringen er i ferd med å bli tidenes dyreste fotballspiller – med god margin. Den forventede overgangssummen er over dobbelt så stor som den forrige rekorden, som ble satt da Paul Pogba ble Manchester United-spiller forrige sommer.

Neymar med to assist da Barcelona slo Real Madrid i USA:

Neymars agent, Wagner Ribeiro, satte fyr på spekulasjonene tidlig onsdag morgen da han la ut et bilde fra Paris på sin Twitter-profil, der han hyllet byens vin, gastronomi og fotball:

