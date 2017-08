Klubben bekrefter: Neymar vil forlate Barcelona – blir trolig tidenes dyreste

Barcelona-stjernen Neymar (25) har fortalt lagkameratene sine at han forlater klubben til fordel for Paris Saint-Germain.

Neymar ankom Barcelonas treningsanlegg klokken ni onsdag morgen. Mens alle forventet at han skulle delta på lagets treningsøkt en halvtime senere, forlot den brasilianske stjernen i stedet treningsanlegget da de andre spillerne begynte treningsøkten.

Barcelona bekrefter på sine hjemmesider at Neymar har bedt om å få forlate klubben, og at han har fått lov til å droppe trening for å løse fremtiden sin.

Neymar skal være på vei til PSG. Den franske storklubben betaler angivelig spillerens utkjøpsklausul på 222 millioner euro (2,08 milliarder kroner).

Det meste tyder dermed på at 25-åringen er i ferd med å bli tidenes dyreste fotballspiller – med god margin. Den forventede overgangssummen er over dobbelt så stor som den forrige rekorden, som ble satt da Paul Pogba ble Manchester United-spiller forrige sommer.

Neymar med to assist da Barcelona slo Real Madrid i USA:

Neymars agent, Wagner Ribeiro, satte fyr på spekulasjonene tidlig onsdag morgen da han la ut et bilde fra Paris på sin Twitter-profil, der han hyllet byens vin, gastronomi og fotball:

VG følger saken videre!