Bekreftet: Neymar kjøpt ut av Barcelona for to milliarder kroner

Neymars advokater har kjøpt brassen ut av kontrakten med Barcelona. Det skjedde etter at det spanske fotballforbundet nektet å ta imot pengene.

Det bekrefter Barcelona i en pressemelding torsdag kveld.

Overgangssagaen rundt Neymar tok en ny vending da den spanske ligaen tidligere torsdag avslo å motta utkjøpssummen på 222 millioner euro som står i hans kontrakt. Imidlertid var det lite La Liga kunne gjøre for å stoppe overgangen, ettersom reglene også tillater at summen betales direkte til selgende klubb. Det er dette Neymars advokater nå har gjort.

Det er ikke oppgitt noen grunn til at ligaen nektet å ta imot betalingen, men trolig har det sammenheng med en vurdering av at Paris Saint-Germain ved å betale summen på om lag 2,1 milliarder kroner bryter mot UEFAs regler for økonomisk fair play (FFP), innført for å hindre at fotballklubber bruker mer penger enn de tjener.

– Vi kan bekrefte at spillerens representanter møtte opp på vårt kontor for å betale utkjøpssummen, og at dette ble avvist, sa en talsperson for La Liga til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge Sky Sports vil brassen bli presentert som ny PSG-spiller i de kommende dagene.

Neymar hadde to målgivende pasninger da Barcelona slo Real Madrid denne uken

La Liga-president Javier Tebas sa tirsdag til avisen AS at han mener overgangen strider både mot FFP og EU-regler. Dette fikk representanter fra fransk Ligue 1 til å rase, og de brukte sterke ordelag for å si sin mening om Neymar-nekten.

Ifølge Sky-journalist Bryan Swanson mener flere La Liga-kjennere at overgangsnekten fra ligaen var unødvendig.

Utkjøpsklausulene i spanske kontrakter skiller seg fra fotballspilleres kontrakter i andre land. I Spania er det formelt spilleren som kjøper seg selv fri, og summen betales til ligaen som deretter overfører den til klubben som har spilleren under kontrakt. Ligaen kan imidlertid ikke stoppe spilleren fra å betale pengene til klubben selv.

Barcelona kjøpte Neymar fra Santos for 83,5 millioner euro i 2013. I hans kontrakt er skrevet en utkjøpsklausul på 222 millioner euro.

Ved å utløse den gjør PSG ham til verdens dyreste fotballspiller. Summen er over dobbelt så høy som den gamle rekorden.

PSG spiller åpningskampen i Ligue 1 mot Amiens på lørdag. Da er det ventet at Neymar om ikke annet er på stadion i Paris.