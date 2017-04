Thorsbys gjennombrudd: – Jeg har et bra navn her

I sin tredje sesong som Nederland-proff føler Morten Thorsby (20) endelig at han får betalt for valget om å reise ut som 18-åring.

– Nå er jeg inne i mitt tredje år. De to forrige har jeg vært inn og ut av laget. Jeg spilte mye på våren i fjor også, men det var i en posisjon jeg ikke trives så godt i. Forskjellen er at jeg nå har spilt i den posisjonen jeg er best i, fått utløp for ferdighetene mine, vist meg frem og fått et lite gjennombrudd, sier Thorsby til VG.

Denne våren har 20-åringen fra Oslo spikret navnet sitt inn i startelleveren til Heerenveen. Klubben har spilt 13 kamper siden den 14. januar, Thorsby har spilt 10 av dem fra start og kommet inn fra benken i to.

– Begynner å ligne på noe

Det føles som en liten seier for midtbanespilleren som, 18 år gammel og ukjent for allmennheten, forlot norsk fotball og Stabæk etter en håndfull Tippeliga-kamper. For det var dette som var planen.

– Jeg har fått jobbe veldig stille og rolig i bakgrunnen av alle andre og gjort mye bra. Målet var å komme meg tidlig ut og lære meg hvordan det er å spille i utlandet, og det føler jeg særlig i år at jeg har fått betalt for. Jeg er veldig godt inne i systemet, og det er lettere for meg å prestere internasjonalt på et høyt nivå, sier Thorsby.

Med 22 seriekamper for Heerenveen denne sesongen er Thorsby blant de norske utenlandsproffene i toppligaer som får mest tillit. Under den siste U21-landslagssamlingen markerte han seg ved å score Norges eneste mål i løpet av to tap mot Portugal og Russland.

– Mener du at du fortjener å bli nevnt i forbindelse med A-landslaget?

– Fortjener og fortjener ... Jeg dro veldig tidlig ut, noe som gjør at du forsvinner fort fra radaren hjemme. Det var jeg klar over. Men jeg har et bra navn her i Nederland og ser at utviklingen går i veldig riktig retning. Det merker jeg når jeg spiller med U21-landslaget. Jeg er utrolig fornøyd, sier Thorsby.

KJENTE HVERANDRE FRA FØR: Martin Ødegaard og Morten Thorsby, her før U21-landslagets kamp mot England i 2015, er nå gjenforent i Heerenveen. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Jeg er helt sikker på at landslagsledelsen har sett det man har prestert i utlandet, og jeg er sikker på meg selv. Det begynner å ligne på noe veldig bra, legger han til.

«Brødre som ikke er brødre»



Livet var ikke alltid lett alene som norsk tenåring i Heerenveen. Thorsby legger ikke skjul på at litt av grunnen til at han har funnet flyten, er at han nå er omringet av norske kompiser: Martin Ødegaard spiller i samme klubb og bestekompisen Mats Møller Dæhli bor i Hamburg, som ligger under fire timer unna med bil.

– Det å finne et liv også utenfor fotballbanen, tror jeg er noe av det viktigste. Jeg har Martin og Martin har meg, og det gjør alt mye enklere. Vi har hatt mye kontakt med Mats og møtt ham et par ganger i Hamburg. I tillegg bor Alexander Sørloth bare 50 kilometer unna (i Groningen). Det er veldig viktig å ha det sosiale rundt.

«Tre brødre som ikke er brødre», skrev Martin Ødegaard til et Instagram-bilde av ham selv, Møller Dæhli og Thorsby. Det er ingen tvil om at Thorsby har fått mindre oppmerksomhet enn sine to «brødre», som begge har debutert på A-landslaget og vært godt synlige på det norske fotballkartet i årevis.

– Har du noen gang det som litt urettferdig at du ikke har fått i nærheten av like mye oppmerksomhet som andre utenlandsproffer?

– Det er ikke sånn at jeg ønsker oppmerksomhet. Gode prestasjoner gir økt oppmerksomhet, og jeg personlig har bare glede av å se at jeg selv gjør det bra og blir en bedre fotballspiller, sier Thorsby.

– Blitt ganske vant til å snakke om Martin

Det har ikke blitt så mange intervjuer om hans egen karriere etter at Ødegaard ble utlånt til Heerenveen.

– Jeg er blitt ganske vant til å snakke om Martin, ja. Det er selvfølgelig hyggelig å ha litt fokus på min egen karriere. Jeg er veldig fornøyd med at ting går bra og at jeg ser en fin utvikling, sier Thorsby.

Heerenveen er bare et springbrett – «et fantastisk bra sted for å legge grunnlaget», sier han – det har vært planen siden han forlot Stabæk i 2014. Han har, som alle andre ambisiøse fotballspillere, planer om større ting i fremtiden.

– Har du lyst til å ta steg, må du kanskje til en enda større klubb i Nederland eller en annen liga. Målet er å spille i en av de største ligaene. England, Tyskland og Italia kunne passet meg fint, sier Morten Thorsby.