Thorsby og Ødegaard fullroses etter seriestarten: – Spektakulært

To nordmenn ser ut til å bli helt sentrale i Heerenveens angrepsfotball denne sesongen.

– Det var virkelig spektakulært, sier journalisten Sander De Vries, som dekker klubben for avisen Leeuwarder Courant, om prestasjonene til Morten Thorsby (21) og Martin Ødegaard (18) i søndagens 3-3-kamp mot Groningen.

Bekreftet: «Ukjente» Dennis Johnsen klar for Ajax

Få kamper henger høyere for Heerenveen enn lokalderbyet mot rivalen i nord, men den norske duoen virket bare å vokse under presset. Thorsby scoret to mål, mens en frisk Ødegaard var toneangivende i forarbeidet til lagets andre mål.

Thorsby debuterte i en ny posisjon, som en fremskutt midtbanespiller like bak spydspiss Reza Ghoochannejhad. Det gjorde underverker; etter kun å ha scoret ett mål på tre år i klubben før denne kampen, scoret Thorsby plutselig to i samme kamp.

Heerenveen-treneren: Garanterer at Ødegaard får spille fast

– Han spilte en fantastisk kamp, og det var ikke bare på grunn av de to målene. Han var virkelig, virkelig god i spillet. Han er kanskje ikke den mest imponerende spilleren når det kommer til teknikk, men han har en enorm driv, og ettersom det var en tøff kamp med mange dueller, var det midt i blinken for ham, sier De Vries.

Her kan du se høydepunktene fra Heerenveens serieåpning:

«Bromance»



Ødegaard spilte, slik han har gjort siden starten av sesongoppkjøringen, som høyrekant.

– Han spilte en god kamp i en fri rolle som passer ham perfekt. Han var sterkt delaktig i det andre målet, hvor han var tredje sist på ballen. I andre omgang hadde han noen fantastiske involveringer, og han burde scoret et mål, sier De Vries.

Se også: Mistenker Ødegaard-vraking skjer for å unngå stjerneproblem

Journalisten forventer at Thorsby og Ødegaard kommer til å fortsette å spille fast for Heerenveen, og tror de to nordmennene kan bli nøkkelspillere i angrepet gjennom hele sesongen.

– Vi viste at vi kan spille bra sammen, og at vi passer bra sammen. Vi fikk begge en fin start på sesongen og gjorde bra, så det er absolutt noe å bygge videre på, sier Thorsby til VG.

Martin Ødegaard: – Real Madrid er fornøyd

Det er ingen tvil om at de to ungguttene setter pris på hverandres selskap. «Veldig skuffende med kun ett poeng i dag, men masse positivt å ta med oss videre. Glad på vegne av målmaskinen Morten Thorsby! Jeg antar at det er det de kaller for bromance», skriver Ødegaard på Instagram:

Vil ikke snakke om landslaget

Thorsby bekrefter at de har fått et nært forhold – både på og utenfor banen – etter at Ødegaard ble lånt ut til Heerenveen i januar.

– Vi er veldig mye sammen og har blitt utrolig gode venner. Vi støtter hverandre, og jeg tror det hjelper oss begge. Det er utrolig morsomt for meg å være så «close» ned Martin, og å spille med en så god spiller. Det er bra for meg, og det gjør det enklere å være utenlandsproff, sier han.

– Når var sist du scoret to mål i samme kamp?

– Jeg har aldri gjort det som profesjonell spiller. Jeg må være fornøyd med det. På den første scoringen var jeg på rett sted til rett tid. Det andre målet var bra gjort av meg. Jeg er veldig fornøyd, sier Thorsby.

– Kommer du til å følge litt ekstra nøye med når A-landslagstroppen skal tas ut til kampene mot Aserbajdsjan og Tyskland i september?

– Det er ikke så mye jeg får gjort med det selv. Jeg har fått en fin start her i Heerenveen, og det er det som gjelder for meg. Jeg håper jeg kan fortsette å score mål, det er veldig morsomt, men resten er det ikke noe vits å snakke om.