Thorsby er toppscorer i Nederland – scoret to i Heerenveen-seier

(ADO Den Haag – Heerenveen 1-2) Det ble en skikkelig norsk festkveld i Nederland. Morten Thorsby (21) ble dagens mann med to scoringer, men også Bjørn Maars Johnsen (25) tegnet seg på scoringslisten.

Morten Thorsby og Martin Ødegaard gikk seirende ut av den «norske» duellen i Nederland. De to, i aksjon for Heerenveen, tok turen til Cars Jeans Stadium for å møte Bjørn Maars Johnsen og ADO Den Haag.

Og det ble en flott kveld, sett med norske fotballøyne. Thorsby scoret to, Ødegaard spilte en god kamp, og Maars Johnsen noterte seg for sin første nettkjenning.

Lagene var like langt ved pause, men etter hvilen skulle det ta seg opp. Og til slutt var det Thorsby som skulle bli tungen på vektskålen.

Toppscorer i Nederland



Midtbanespilleren, som har hatt stor suksess i Nederland, var nemlig sist på ballen da Heerenveen gikk opp i ledelsen, og når de doblet den. Hans to scoringer mot Den Haag betyr at han nå står med fire scoringer mål på tre kamper, og troner dermed øverst på toppscorerlisten i Æresdivisjonen.

Og 21-åringens første for kvelden kom på ekte toppscorer-vis. Han stupte inn i Den Haags 16-meter med et perfekt timet løp, og omsatte et strøkent Denzel Dumfries-innlegg i mål.

Elleve minutter senere doblet han ledelsen, etter vakkert angrepsspill. Ødegaard spilte fri Dumfries som spilte ballen 45 grader ut, og Thorsby hadde ingen problemer med å sette ballen i det tomme buret.

Thorsby ble tatt av etter 84 minutter til fordel for Pelle van Amersfoort.

Han scoret to mål i seriepremieren mot Groningen, og gjentok bedriften to runder senere mot Den Haag. Det betyr at Heerenveen tok årets første seier, etter å ha åpnet sesongen med to strake poengdelinger.

Maars Johnsen åpnet målkontoen



Men hjemmelaget gjorde sitt beste for å skape spenning på tampen. Elleve minutter før full tid reduserte nemlig en annen nordmann, Bjørn Maars Johnsen.

Den høyreiste spissen stanget inn en corner og fikk dermed sin første scoring for den nederlandske klubben. Han forlot Skottland og Hearts til fordel for ADO Den Haag tidligere i sommer.

Heerenveen klatrer dermed opp til 8. plass på tabellen, og står med fem poeng etter de første tre serierundene i Nederland. ADO Den Haag ligger på sin side helt sist i Æresdivisjonen, og har fortsatt til å gode å sanke poeng.

Men lørdag fikk de i hvert fall åpnet målkontoen for sesongen. Signert landslagsspiller Maars Johnsen, som nylig ble tatt ut i Lars Lagerbäcks tropp til oppgjørene mot Aserbajdsjan og Tyskland.

