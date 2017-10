Ødegaard misbrukte stor sjanse og Heerenveen ble ydmyket: 0-4

HEERENVEEN/OSLO (VG) (Heerenveen-Ajax 0-4) Helt alene med keeper skulle Martin Ødegaard (18) sende Heerenveen i ledelsen mot Ajax. Isteden gikk alt galt.

Det hele endte i et ydmykende 0-4 tap for Heerenveens helter.

Ødegaards forsøk på å trille ballen mellom beina på Ajax-målmann André Onana mislyktes, og man kunne bokstavelig talt høre skuffelsen som gikk gjennom Abe Lenstra-stadion.

Oppildnet av sin tyngste supportere på Nieuw Noord fortsatte Heerenveen å trykke på, men dette var dagen da marginene gikk imot. Både Kik Pierie og Stijn Schaars i stolpen for hjemmelaget, før lynkjappe David Neres stakk gjennom Heerenveen-forsvaret to ganger på få minutter og Ajax kunne gå til pause med en 2-0-ledelse.

Dermed mislyktes Heerenveen i å henge seg fast helt i toppen, mens Ajax' hardt pressede trener Marcel Keizer kanskje får puste litt roligere i noen dager.

Det var store overskrifter i nederlandske aviser over at den gamle mesterklubben bare lå på 8. plass på tabellen. Ryktene gikk om at Keizer kunne få sparken.

Snaut kvarteret var gått da Martin Ødegaard fikk sin megasjanse. Det skjedde etter en tabbe av brasilianske David Neres – som altså skulle gjøre det godt igjen med to mål senere i omgangen.

Riktignok kom Ødegaard skrått fra høyresiden, men han var helt fri. Skuddet gikk rett på målvakten. Trolig prøvde han å sette ballen mellom beina på Onana. En kunne bokstavelig talt høre skuffelsen som gikk gjennom Abe Lenstra-stadion.

Heerenveen-forsvaret var ikke på høyden ved de to Ajax-målene i 1.omgang, og i 2.omgang fikk Ajax straffespark da Lucas Woudenberg holdt Klaas Jan Huntelaar (som var involvert i alle de tre første målene). Lasse Schøne gjorde ingen feil fra 11 meter.

Innbytteren Henk Veerman hadde en kjempemulighet til å pynte på resultatet, men misbrukte sjansen og i stedet ble det 4-0 ved Maximilian Wöber - den dyrekjøpte nykommeren fra Rapid Wien. Før slutt rakk Ødegaard et bra skuddforsøk, men Onana reddet.

Dette var Heerenveens gode mulighet til å markere seg som et topplag. Den oppgaven klarte de ikke å gjennomføre. I stedet ble det et ydmykende tap.

Både Morten Thorsby og Martin Ødegaard spilte fra start for Heerenveen. Nicolai Næss kom inn tidlig i 2.omgang.