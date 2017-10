HEERENVEEN (VG) (Heerenveen-Ajax 0-4) Helt alene med keeper skulle Martin Ødegaard (18) sende Heerenveen i ledelsen mot Ajax. Isteden gikk alt galt.

Møtet med storlaget fra Amsterdam endte med et ydmykende 0-4 tap for Ødegaard, Morten Thorsby og Nicolai Næss, sistnevnte kom inn rett etter pause.

Det var et svakt tilbakespill fra Ajax' David Neves som plutselig sendte Ødegaard ut i en «én mot én»-duell med keeper André Onana, etter 14 og et halvt minutt. Det kunne blitt en drømmestart i en av 18-åringens aller største kamper.

Etterpå forklarte en tydelig skuffet Ødegaard hva som gikk gjennom hodet hans da han kom gjennom på høyresiden, litt skrått på mål.

– Det blir jo å prøve å se hvor det er åpninger. Han klarer å stenge lengste hjørnet ganske bra, og så kommer jeg litt for tett på ham. Jeg prøver å sette ballen mellom beina, så rekker han akkurat å «lukke den». Jeg vet ikke om det er med hånda eller rumpa han får stoppet den med, men han rekker det i hvert fall. Det er surt.

– Jeg kommer litt skrått, men jeg skal selvfølgelig score, oppsummerer han.

Man kunne bokstavelig talt høre skuffelsen som gikk gjennom Abe Lenstra-stadion, men oppildnet av sine tyngste supportere på Nieuw Noord fortsatte Heerenveen å trykke på. Likevel: Dette var dagen da marginene gikk imot. Både Kik Pierie og Stijn Schaars traff stolpen for hjemmelaget, før lynkjappe David Neres, han med tilbakespillet, stakk gjennom Heerenveen-forsvaret og traff mål to ganger på tre minutter – og Ajax kunne gå til pause med en 2-0-ledelse.

Les også: Slik reagerer Berge på Ødegaard-vrakingen

– Er det slike situasjoner som denne sjansen du føler du må bli flinkere til å utnytte?

– Ja... Om det er akkurat slike situasjoner vet jeg ikke. Det er ikke så ofte man får sånne gavepakker servert, men det er i de avgjørende øyeblikkene man må være vass og prøve å ta vare på de mulighetene. Det lykkes jeg ikke med i dag, men vi får håpe det kommer.

Ødegaard har vært god så langt i sesongen, mye involvert, skapende, ballsikker, pasningssikker; alt vi vet at han kan. Også mot Ajax viste han prov på sine helt spesielle ferdigheter på små flater, men det er liten tvil om at han veldig gjerne vil vise at hans navn også er involvert i scoringer.

– Hvordan oppsummerer du sesongstarten din?

– Den har vært bra. Vi har fått en god start. Det er fin flyt i laget og bra stemning. Dette er første kampen vi taper, så jeg tror ikke vi trenger å stresse så mye. Vi taper mot et godt lag og spiller egentlig godt. Vi er på høyde med dem i store deler av kampen.

Men Heerenveen mislyktes med å henge seg fast i serieleder PSV (som bare har ett tap, mot Heerenveen) helt i toppen, og er nå fire poeng etter, på femteplass. Ajax' hardt pressede trener Marcel Keizer kanskje får puste litt roligere i noen dager. Det var store overskrifter i nederlandske aviser over at den gamle mesterklubben bare lå på 8. plass på tabellen og tapte hjemme for Vitesse. Ryktene gikk om at Keizer kunne få sparken.

Heerenveen-forsvaret var ikke på høyden ved de to Ajax-målene i 1.omgang, og i 2.omgang fikk Ajax straffespark da Lucas Woudenberg holdt Klaas Jan Huntelaar (som var involvert i alle de tre første målene). Lasse Schøne gjorde ingen feil fra 11 meter.

Les også: Ødegaard skuffet over landslagsvraking

Innbytter Henk Veerman hadde en kjempemulighet til å pynte på resultatet, men misbrukte sjansen og isteden ble det 4-0 ved Maximilian Wöber. Før slutt rakk Ødegaard et bra skuddforsøk, men Onana reddet igjen.

PS! Morten Thorsby har fire mål og en assist denne sesongen. Han rev og slet i kjent stil, men kom aldri noen vei mot Ajax.