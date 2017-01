Ødegaard fikk 69 minutter i «norsk» nabo-oppgjør

(Heerenveen-Groningen 0-0) Hele fire nordmenn var i aksjon i nabooppgjøret mellom Heerenveen og Groningen i ettermiddag.

Morten Thorsby og Martin Ødegaard startet for Heerenveen, Alexander Sørloth og Ruben Yttergård Jenssen for Groningen. Og på benken for hjemmelaget, norske Dennis Johnsen.

Martin Ødegaard - i sin tredje kamp for Heerenveen - var mye involvert i starten av 1. omgang, men han ble litt borte utover i kampen.

Sørloth med regi



Det var hjemmelaget som fikk 1. omgangs største sjanse. Halvtimen var spilt da Reza Ghoochannejhad fikk gå opp helt alene på bakerste stolpe på en corner. Men iraneren bommet fullstendig på headingen som ble reddet på streken.

I andre enden var det Alexander Sørloth som hadde regien da Groningen fikk sin beste mulighet. Sørloth lurte seg unna to Heerenveen-spillere på kanten og fikk lagt inn. Pasningen skled av foten til Mimoun Mahi som hadde åpent mål.

Ble byttet ut



2. omgang ble mer rotete og bar preg av unøyaktigheter fra begge lag.

Martin Ødegaard forsvant mer og mer i 2. omgang og ble byttet ut i 69. minutt. Rett etterpå ble Alexander Sørloth erstattet med Jesper Drost.

Med bare ett poeng i ettermiddag øker avstanden opp til topp 3 i nederlandsk æresdivisjon for Heerenveen. Nå er det 10 poeng opp til PSV på 3. plass. Groningen ligger helt nede på 10. plass.

Nesten 22.000 tilskuere sørget for kok og stemning på tribunene på Abe Lenstra Stadion under Derby van het Noorden - derbyet i nord.