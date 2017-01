Ødegaard etter debuten: – Vet at jeg har en fremtid i Real Madrid

HEERENVEEN (VG) Martin Ødegaard (18) tar foreløpig med pappa til Heerenveen. Og han er klar på at han har en fremtid i Real Madrid.

– Selvfølgelig er det forventninger til meg, det hører med. Jeg prøver ikke å fokusere på det, men det er hyggelig at folk jubler, sier Norges mest omtalte fotballspiller til VG etter at han har debutert for sin nye nederlandske klubb.

Når VG spør om hva han sier til dem som mente han burde ha valgt nederlandsk fotball for to år siden, deriblant daværende Ajax-trener Frank De Boer, svarer drammenseren:

– Jeg er veldig fornøyd med det valget jeg gjorde. Jeg er i trygge hender i Madrid og trives godt. Jeg vet at jeg har en framtid der, og at de tror på meg, sier Martin Ødegaard etter sine drøyt tre minutter lange debut i Heerenveen.

Han forteller at pappa Hans Erik i starten skal være med i Nederland, så skal de vurdere senere hva de skal gjøre videre.

– Jeg har ikke fått lappen ennå, så jeg trenger hjelp til en del praktiske ting. Det betyr også mye å ha noen du kjenner godt her, ikke bare han, men også nordmenn som spiller her, det gjør det enklere, sier Ødegaard iført Heerenveens «smart casual»-bekledning som alle spillerne vandrer rundt i utenfor garderoben på Abe Lenstra Stadion.

– Du får jubel for et par ballberøringer…

– Det er litt sånn det er i fotball!

– Det forteller litt om Martin, sier trener Jurgen Streppel om publikumsreaksjonen.

Etter fire dager med nordmannen i Heerenveen har den flintskallede nederlenderen følgende karakteristikk.

– Han er en god person. Rolig, laidback. Han vil passe veldig godt her. I bare i laget, men også i garderoben og byen. Det er en liten by. Han vil gjøre det bra, sier Streppel – som ga nordmannen den fjerde debuten for et A-lag (Strømsgodset, Norge, Real Madrid).

Også Morten Thorsby kom inn i løpet av lørdagens kamp mot ADO, som Heerenveen vant 2-0. Hjemmelaget spilte en litt annerledes versjon av den klassiske hollandske 4-3-3 (for å utfordre fembacksrekken til ADO litt heftigere), som gir flere muligheter for Ødegaard.

– Han kan spille som nummer 10, som en nummer 8 og på kantene, mener treneren.

– Vil du be om å bli mer skjermet i tiden fremover, etter mye intervjuer den siste uken, Ødegaard?

– Det har vært mye i starten, men det er naturlig når du kommer til et nytt sted. Jeg håper det roer seg litt etter hvert, sier Ødegaard.

Trener Streppel er klar på at nordmannen skal være tilgjengelig etter kampene, men ikke i dagene i forkant.

– Please, dere i Norge må gi ham litt tid og hvile, så han får utviklet seg. Han er en ung gutt og skal få lov å gjøre feil her. Så må dere også gi ham litt pusterom, maner Streppel – og svarer «la oss se» på spørsmål om når det vil være realistisk å forvente at 18-åringen starter.

Ødegaard vil ikke ut med om han hadde andre muligheter enn Heerenveen i dette overgangsvinduet.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg er glad for å være her. Det er en fin plass å komme til for meg.

– Har det ligget i kortere at du skulle lånes ut nå?

– Det har ikke vært pratet så voldsomt om det. Vi har jevnlige samtaler, men det er ikke planlagt i lang tid. Det er en vurdering mellom meg og dem.

– Hva betyr det å komme til et sted med ny garderobe, nytt miljø, nytt språk?

– Det viktigste for meg har vært det sportslige, men det er fint at alle snakker engelsk, det er skandinaver her - og nordmenn. Treningene er stort sett på nederlandsk, men det er alltid noen som kan forklare meg.

Martin Ødegaard vil ikke kommentere når VG spør om han allerede har forlenget med Real Madrid. Da han underskrev i januar 2015, var det en kontrakt fram til sommeren 2018. Spansk fotball-ekspert Petter Veland har senere hevdet at nordmannen har underskrevet en ny kontrakt fram til sommeren 2021. Dette blir altså ikke avkreftet av Ødegaard.

Når VG tar opp Heerenveens formasjon, svarer Ødegaard at alle posisjoner på midtbanen kan være aktuelle for ham:

– Jeg kan spille i flere roller, både dypt sentralt og høyt sentral og på sidene. Akkurat det stresser jeg ikke med. Det er opp til trenerne. Jeg skal gjøre mitt beste der jeg blir satt.