Heerenveen-sjefen om norske Dennis (19): – De må jo sove i Norge

WITMARSUM (VG) Hørt om Dennis Tørset Johnsen (19)? Hvis ikke, er det på tide, for nå går det unna.

Trønderen, sønn av tidligere Rosenborg-spiller Tor Gunnar Johnsen, er plutselig iferd med å slå gjennom på seniornivå i Heerenveen. Han har ennå ikke har fått sin debut i en obligatorisk kamp, men den ligger det an til at han får ganske kjapt når serien starter den andre helgen i august.

Ba om nummer 10: Martin Ødegaard stråler i oppkjøringen

Johnsen har bare to ungdomslandskamper, og tirsdag kveld uttalte Heerenveen-trener Jurgen Streppel til VG at «de må sove i Norge».

Nå er det også ting som tyder på at Heerenveen må kjempe for å beholde sin «tredje» nordmann, lagkameraten til Martin Ødegaard (18) og Morten Thorsby (21).

NORSK-NEDERLANDSK TRIO: Heerenveen er blitt et lite «mini-Norge». Dennis Johnsen, Morten Thorsby og Martin Ødegaard kan fort komme til å spille på A-laget samtidig. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN, VG

Kobles til Ajax

Johnsen skal ha imponert så mye at Heerenveen angivelig anser ham som arvtageren til Sam Larsson på venstrekanten. Den svenske landslagsspilleren er ifølge spanske medier på vei til Celta Vigo for over 50 millioner kroner.

Men ifølge den lokale TV-kanalen Omrop Fryslan er det ikke bare Heerenveen som har sansen for trønderen. Ajax skal nemlig være interessert i å signere den fotrappe kantspilleren – en nyhet som er blitt gjengitt av en rekke nederlandske medier.

Thorsbys gjennombrudd: – Jeg har et bra navn her

Det er ingen tvil om at mange har fått øynene opp for Johnsen; nettsiden Soccer News kaller ham intet mindre enn «Heerenveens Arjen Robben» etter 2-2-scoringen i treningskampen mot NEC Nijmegen. Martin Ødegaard hadde gitt Heerenveen ledelsen 1-0, og på stillingen 1-2 rev Dennis Johnsen seg forbi to-tre mann på venstrekanten før han feide inn utligningen fra rundt 16 meter. Like før skjøt han i tverrliggeren.

Johnsen gjorde også et meget positivt innhopp på venstrekanten i møtet med Volendam tirsdag kveld, der han heller ikke var så veldig langt unna scoring.

– De må jo sove i Norge

Særlig iøynefallende er det voldsomme steget hans, men Heerenveen-trener Jurgen Streppel påpeker også at Johnsen har et meget bra «touch». Streppel lurer på om Norges Fotballforbund har hengt med på utviklingen hans.

– Har han virkelig ikke vært med på ungdomslandslagene opp gjennom? Da må de jo sove i Norge. Det er virkelig..., sier Streppel, uten å finne det engelske ordet for hvor merkelig han synes det er.

SCORINGSJUBEL: Martin Ødegaard, mannen bak den målgivende pasningen, feirer 2-1-målet mot Volendam, sammen med kaptein Stijn Schaars (til venstre) og Reza Ghoochannejhad. I bakgrunnen Dennis Johnsen. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN, VG

– Det er fortsatt en lang vei å gå, men Dennis er et stort talent med en stor fremtid. Du ser det her i denne kampen også, han hevder seg på dette nivået. Han har eksepsjonell fart og en god «touch».

Nå skal det sies at Johnsen har vært inne på U-18-landslaget. Han fikk to privatkamper i fjor høst, først debuten i én omgang mot Danmark (norsk 2-1-seier), deretter syv minutter da det ble tap 2-6 for Sverige.

Ødegaard: – Real Madrid er fornøyde med situasjonen min

Selv fremstår unggutten som beskjeden. Han synes først og fremst det har gått fort fra juniorlaget og opp til A-laget.

– Målsetningen er bare å prestere så godt som mulig i «pre-season», så får vi se. Jeg har ikke noen ambisjoner om å spille fra start eller spille mye, men jeg håper på noen minutter, sier han.

– Men er du overrasket over at utviklingen går så fort?

– Kanskje ikke utviklingen, men steget opp har gått veldig fort, fra under-19 og rett opp på A-laget.

Thorsby: – Han er unorsk

Konfrontert med uttalelsen om at «de må sove i Norge» og at han burde fått flere sjanser på ungdomslandslagene, er han også ganske tilbakeholden.

– Neeeei, det vet jeg ikke, svarer Johnsen og drar veldig på svaret. Så får han hjelp av sidemann og lagkompis Morten Thorsby:

– Det er jeg helt enig i. Dennis har hatt en fantastisk utvikling i det siste. Jeg tror han kommer til å spise masse denne sesongen. Han har spisskompetanse som er veldig ulikt den vi har i Norge. Han er unorsk, mens jeg hjelper til så godt jeg kan så Dennis får gjort det han er bra på, ha-ha, ler Thorsby, som selv har hele 56 ungdomslandskamper og som fikk sin U16-debut helt tilbake i april 2012.

– Morten er en spiller alle trenere vil ha i laget sitt. Han gir seg aldri, han løper, vinner dueller og han er en herlig type. Han jobber så hardt at han garantert vil nå sitt toppnivå, han bare kjører på, sier trener Jurgen Streppel, strålende fornøyd med alle sine tre nordmenn.

Slett ikke bare han som har fått nummer 10.

PS! U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud skriver i en sms at NFF absolutt følger med på Dennis Johnsen. – Jeg kjenner godt til gutten. Jeg så ham «live» i vinter på juniorlaget, og snakket med Heerenveen om ham. De har stor tro på Dennis, og vi følger med på utviklingen hans.