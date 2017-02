Grisetaklet Ødegaard - fikk rødt kort

(Utrecht-Heerenveen 1-0) Tyske Andreas Ludwig (26) scoret kampens eneste mål før han ble utvist etter en stygg takling på Martin Ødegaard (18) i sluttminuttene.

Heerenveen jaget et utligningsmål i ligaoppgjøret borte mot laget som lå to poeng bak før dagens oppgjør. Ludwig felte først Ødegaard, og tråkket i den samme situasjonen på nordmannen som fikk knottene til motstanderen på baksiden av det venstre låret. Handlingen var neppe med hensikt, men dommeren belønnet uansett Utrecht-spilleren med det røde kortet etter 87 minutter.

Flere norske spillere i trøbbel: Svimmel Dæhli ut på båre

Med tydelige smerter og merker ble Ødegaard byttet ut rett etterpå - da hadde Ludwig allerede blit sendt av banen.

Heerenveen ble redusert til ti mann noen få minutter tidligere - etter at Sam Larsson hadde pådratt seg to gule kort. Det ødela rytmen for Heerenveen som jaktet på en utligning - noe laget også hadde fortjent etter en brukbar andre omgang.

Les også: Ødegaard fikk 69 minutter i «norsk» nabo-oppgjør

Men det var altså Ludwig som scoret kampens eneste mål etter 25 minutter da han fra skrått hold satte ballen mellom bena på keeper Erwin Mulder.

For Heerenveen var det Morten Thorsby, som spilte fra start på midtbanen sammen med Ødegaard, som hadde den største sjansen i første omgang. Thorsby møtte en corner ved første stolpe, og på akrobatisk vis flikket han ballen mot mål - den traff stolpen i motsatt hjørne.

Ødegaard bidro med fint lite i første omgang, men var mer synlig etter pausen. Han hadde et fint fremspill til Larrson som misset med avslutningen. Etter 79 minutter ble Ødegaard spilt frem inne i feltet, men pasningsforsøket inn foran mål ble blokkert av en forsvarer.

Etter 86 minutter sendte Thorsby en avslutning fra 15 meters hold over mål, og flere sjanser ble det ikke for Heerenveen som spiller hjemme mot AZ Alkmaar og nyinnkjøpte Jonas Svensson neste søndag.

VG kommer med mer.